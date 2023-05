Laura Codruța Kovesi spune că nu s-a răzgândit. Ce a declarat despre candidatura la președinția României

Procurorul șef al Parchetului European a acordat un interviu la Europa FM unde a spus că poate fi de mai mult ajutor României din poziția pe care o deține acum.

Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Parchetului European, a dat un interviu la Europa FM, unde a afirmat că nu și-a schimbat poziția față de decizia de a nu candida la președinția României.

„Nu m-am răzgândit, cu siguranță nu m-am răzgândit nici din cauza acestui dosar, pentru că soluția este cea firească și ea trebuia dată. Nu doresc să candidez la președinție și nu voi candida la președinție chiar dacă, nu știu, am o ie și mă duc într-un spațiu public, sau mă duc la o biserică, sau mă duc la facultate, sau am un anumit tip de discurs când merg în Ucraina nu este niciun fel de declarație politică. Este ceea ce trebuie să fac ca procuror-șef al unui Parchet European. Eu personal, Laura Codruța Kovesi, nu am declarat niciodată, nimănui, că aș avea intenția să candidez. Nu m-am gândit la acest lucru, nici nu mă gândesc la acest lucru. Nu am avut această intenție și nu am această intenție”, a spus Laura Codruța Kovesi la Europa FM, în emisiunea Piața Victoriei.

Koveși consideră că poate face mult mai bine țării noastre din poziția pe care o ocupă în prezent.

„Ceea ce fac, fac cu pasiune și îmi place meseria pe care mi-am ales-o. Am creat într-un fel această instituție care a fost construită de la zero, trebuie să-mi duc la capăt mandatul. Este ceva care-mi place, fac cu pasiune. Și, dacă este vorba să ajut România, eu cred că pot să ajut mai mult din poziția în care mă aflu și, dacă o să-mi fac datoria acolo unde sunt numită la modul cel mai profesionist, cred că este cel mai bun ajutor pe care eu pot să-l dau României și românilor”, a mai spus Laura Codruța Kovesi la Europa FM.