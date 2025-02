Lasconi crede că procurorii își fac treaba în cazul anchetei lui Călin Georgescu. „A anunțat cheltuieli zero lei, nici copiii nu cred asta”

Lidera USR a declarat că spre deosebire de Călin Georgescu, ea a respectat la virgulă legea electorală și a declarat toate cheltuielile în campanie.

După consultările de la Cotroceni, cu președintele interimar Ilie Bolojan, șefa USR, Elena Lasconi a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre ce s-a discutat în cadrul întrevederii.

Întrebată despre cazul Călin Georgescu, ridicat miercuri în trafic de polițiști și dus la audieri la Parchet, Lasconi a precizat că speră ca procurorii să aibă probe în legătură cu acuzațiile aduse.

”Eu am respectat la virgulă legea, cheltuielile, au fost transparente și toată lumea știe că Georgescu nu a avut o campanie corectă. A anunțat cheltuieli zero lei, ceea ce nici copiii nu cred asta. Cred că procurorii își fac treaba și am încredere în justiția din România”, a declarat Elena Lasconi.

Ea a zis că se așteaptă ca românii să fie calmi și raționali și să nu dea curs protestelor.