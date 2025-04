Cum au fost aleși cei doi emisari trimiși de Ciolacu în SUA: „Știți politica americană. Fac anumite întâlniri. Party, dar cu ștaif”

Premierul Marcel Ciolacu a anunț că a trimis doi emisari în SUA. Chestionat de jurnaliști, șeful Guvernului a explicat alegerea acestora.

„Mi s-a părut corect, prin prietenii pe care îi am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican de a spune despre România, de a face discuţii despre România. Nu pe banii României. Noi nu avem încă legea lobby-ului, dar mă bucur că în PNRR e trecut că trebuie să avem şi noi o lege a lobby-ului, nu pe cheltuieli guvernamentale şi da, cu domnul Dragoş Sprânceană am avut această discuţie telefonică, cred că pe la 5 dimineaţa ca să ne potrivim cu orele, şi l-am rugat”, a precizat Marcel Ciolacu, chestionat de jurnaliști.

Potrivit premierului, propunerea a venit în urma unei discuții cu președintele interimar Ilie Bolojan. „Cum era și normal, într-un dialog avut și cu președintele interimar al României, am deschis o nouă abordare, aceea de a apela la diaspora românească. Diaspora românească este foarte influentă și foarte activă în mediul din Statele Unite - atât de business, cât și în mediul politic. Mai mult, diaspora românească întotdeauna a avut o înclinație cumva către Partidul Republican.”, a explicat Marcel Ciolacu.

Premierul a explicat și noua abordare: „știţi politica americană în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ştaif, unde se strâng anumite sume pentru zona socială, pentru zona politică, unde români născuţi în România sau în Statele Unite, cetăţeni români, cu dublă cetăţenie şi americană şi română, participă foarte des, mai ales la Mar-a-Lago, unde sunt foarte mulţi români, de fiecare dată. Şi am avut această discuţie. Au participat, cred că românii patrioţi a fost tema ultimei întâlniri de la Mar-a-Lago, şi am vorbit cu mai multe persoane care au participat aseară. Şi eu cred că efectul se va vedea curând”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

„Există o relaţie instituţională între statul român şi statul american. Avem un Parteneriat Strategic cu Statele Unite ale Americii. A fost o perioadă în care cineva a vrut să ne împartă, România să ţină cu Europa, ba să ţină cu America. O aberaţie. România este în Europa, nu are cum să ţină cu Europa fiind în Europa. E în Uniunea Europeană, nu are cum să nu ţină cu casa ei. Dar, totodată, securitatea României se bazează în primul şi în primul rând pe Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Vedem o altă abordare a administraţiei Trump cu toţii, câteodată ne mai şi minunăm, şi dumneavoastră, şi noi, oamenii politici, de anumite declaraţii, de anumite abordări. De exemplu, administraţia Trump are un trimis special în relaţia cu Marea Britanie. Nu credeţi că Statele Unite nu are ambasador în Marea Britanie. Are ambasador”, a mai explicat Marcel Ciolacu.

Unul dintre emisarii pentru relația cu SUA este milionarul Dragoș Sprînceană, român stabilit peste ocean de peste 20 de ani. Premierul nu a dorit să ofere detalii cu privire la cel de-al doilea, însă a glumit, precizând că este „cosmonaut”.