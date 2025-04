Ionuţ Moşteanu îi cere premierului să se delimiteze clar de Dragoş Sprînceană: „Crede că e în gară la Buzău”

Deputatul URS Ionuţ Moşteanu afirmă că declaraţiile premierului Marcel Ciolacu în legătură cu Dragoş Sprînceană sunt „praf în ochii” şi îi cere acestuia să se delimiteze clar de emisarul României pentru relaţia cu SUA.

Premierul Marcel Ciolacu a desemnat, săptămâna trecută, doi emisari speciali pentru a face lobby pe lângă administrația americană. Numirea unuia dintre ei, Dragoș Sprînceană, om de afaceri român stabilit peste ocean, care ar fi făcut parte din campania lui Donald Trump de anul trecut, este, potrivit USR una controversată, astfel că liderul deputaţilor acestui partid a precizat luni că aşteaptă de la premierul Marcel Ciolacu o declaraţie şi mai fermă în legătură cu Dragoş Sprînceană şi delimitarea şefului Guvernului de „emisarul” în Statele Unite ale Americii, notează Agerpres.

„Praf în ochi acele clarificări ale premierului. Am citit şi eu postarea. Preşedintele Elena Lasconi a cerut clarificări încă de aseară, imediat după ce am urmărit cu toţii declaraţiile emisarului lui Marcel Ciolacu, declaraţii care reorientează politica externă a României. Nu ştiu cine îi dă dânsului puterea să facă asta. Domnul Ciolacu se joacă alba-neagra cu politica externă, crede că e în gară la Buzău. Nu este cazul. Am cerut domnului Bolojan, preşedintele interimar, cel care are atribuţii constituţionale de coordonare pe politică externă, să-i cheme astăzi pe domnul Ciolacu, pe domnule Hurezeanu, ministrul de Externe, să-l sune şi pe ambasadorul României şi să facă ordine şi claritate în politica externă a României, în relaţia României cu Statele Unite ale Americii”, a spus Ionuţ Moşteanu, la Palatul Parlamentului.

Deputatul USR a precizat că numirea lui Dragoş Sprînceană este ilegală şi neconstituţională şi că nu este firesc ca „un domn cu nişte orientări foarte stranii să reprezinte România”.

„Cum a spus dânsul aseară la Digi24, domnul emisar a zis că dânsul reprezintă România. După aceea s-a bâlbâit cu mandatul, a lăsat de înţeles că are un mandat special din partea domnului Ciolacu. Şi, cum spuneam, dacă putem înţelege că domnul Sprînceană s-a trezit şi el mai şmecher un pic că l-a băgat premierul în seamă, premierul nu are nicio scuză. Premierul chiar reprezintă România, trebuie să lucreze în cadrul instituţional, nu poate să se joace cum vrea cu politica externă. Azi trebuie clarificat foarte repede, mai aştept o declaraţie şi mai fermă din partea domnului Ciolacu de delimitare clară, să ne spună tuturor că nu are nicio legătură cu omul acela şi cu alţi oameni, de asemenea. Şi dacă vrea să dea mandate, să dea mandate avizate de Ministerul de Externe, coordonate cu preşedintele României, fie el şi interimar, în care să fim siguri că cine vorbeşte în numele României acolo respectă nişte linii”, a mai spus Ionuţ Moşteanu.

De asemenea, el a ţinut să precizeze că, în cazul în care premierul nu clarifică aceste lucruri, va fi chemat în Parlament pentru a da explicaţii.