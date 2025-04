Traian Băsescu, despre decizia premierului Marcel Ciolacu de a trimite emisari în SUA: „Umilinţă mai mare de atât nu putea fi adusă”

Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat duminică, 6 aprilie, că premierul Marcel Ciolacu a uzurpat atribuţiile preşedintelui țării prin trimiterea de emisari în Statele Unite.

Întrebat, la B1 TV, ce crede despre emisarii trimişi de premierul Marcel Colacu în SUA, fostul șef al statului a spus: „Este evident că avem un premier care săracul înţelege puţin şi este şi foarte greu să înveţe, deşi este de vreo trei ani premier. Cum poţi să compromiţi ţara în asemenea măsură, încât să anunţi că trimisi nişte emisari care să înlesmească accesul României la Casa Albă?! Deci umilinţă mai mare de atât nu putea fi adusă de un premier”.

Băsescu a mai afirmat că Ciolacu uzurpă atribuțiile președintelui interimar, Ilie Bolojan, pentru că politica externă intră în atribuțiile acestuia.

„Pe de-altă parte, practic, el uzurpă atribuţiunile preşedintelui. Relaţia cu alte state la vârf o ţine preşedintele ţării pentru că, de aceea, ambasadorii şi sunt trimiţi ai preşedintelui şi nu ai premierului. Faptul că el şi-a asumat şi-a făcut public că a nominalizat nişte emisari pentru... nu-i foarte clar pentru ce, dar i-a nominalizat, pur şi simplu pune România într-o situaţie penibilă”, a precizat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte mai susține că „toate ambasadele de la Bucureşti au transmis deja acasă faptul că premierul nu mai utilizează Ministerul de Externe, nu mai utilizeaza ambasadorul, relaţiile pe care le are cu Statele Unite, dar o utilizează pe un domn care are vreo mie de camioane şi nu are experienţă diplomatică, dar o să capete”.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, joi, că a trimis doi emisari în SUA, pentru a discuta la Mar-a-Lago cu reprezentanţi ai Administraţiei Trump

„Nu este posibil. În primul rând, sunt foarte curios ce mandat a putut să dea celor doi emisari pe care i-are, fără să încerc să discreditez ca oameni pe cei doi emisari. Dar din punct de vedere instituţional, sunt cu ceva de care se poate râde”, a mai adăugat Băsescu.

Acesta avertizează că deciziile luate de Ciolacu ar putea provoca mai mult rău României.

„Consecințele sunt că ne facem de râs tot mai tare. Ciolacu este într-o cursă de discreditare a guvernului României cum nu a avut nici un alt premier”, a mai spus Băsescu.

Declarațiile lui Băsescu au fost făcute la două zile după ce el și Marcel Ciolacu au avut un schimb dur de replici pe rețelele de socializare. După ce fostul președinte a dat vina pe premier pentru „criza multiplă”, Ciolacu a reacționat numindu-l pe Băsescu un „turnător ordinar” și un „rebut politic”.