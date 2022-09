Iohannis, despre creșterea lefurilor demnitarilor: „Nu mi se pare corect” / Ce spune despre pensiile speciale

Președintele României a criticat gestul făcut de senatori, care au decis mărirea lefurilor pentru aleșii locali, dar și pentru deputați și senatori, deși România e într-un context dificil.

Întrebat la San Francisco, în Statele Unite, cum vede ceea ce au făcut senatorii zilele trecute, la scurt timp după ce Curtea Constituțională se opusese unor măriri salariale, Klaus Iohannis i-a criticat pe parlamentari.

„Acum câteva zile am spus că, în condițiile în care avem o inflație destul de ridicată, este rezonabil ca salariile și pensiile să crească, sigur, atât cât permite bugetul. Dar nu mi se pare corect ca demnitarii să fie primii care beneficiază de astfel de creșteri salariale. Puteam să rămânem mai spre urmă”, a subliniat șeful statului.

Mult mai rezervat a fost în ceea ce privește problematica pensiilor speciale, de altfel un jalon în PNRR-ul din această toamnă. „Prin negociere. Aceste lucruri se rezolvă prin negociere atât în interiorul coaliției, cât și în parlament, cât și cu reprezentanții Comisiei Europene”, a precizat șeful statului referitor la aducerea pensiilor speciale spre modelul contributiv.

Întâlnire cu diaspora din State

Klaus Iohannis a mers ieri să discute cu comunitatea română de pe Coasta de Vest a Americii, după ce anterior participase la lucrările Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

„Suntem pe Coasta de Vest a Statelor Unite, la San Francisco, unde am venit după ce am terminat toate întâlnirile și alocuțiunile de la New York, de la Națiunile Unite. Aici am venit cu un scop precis, să mă întâlnesc cu reprezentanții comunității românești de pe Coasta de Vest. Am avut aseară o întâlnire foarte bună cu peste 300 de participanți de aici, din comunitatea românească și din zona Californiei, dar și din alte zone, care au dorit să vină să schimbăm câteva vorbe, și astăzi am continuat într-un format mai special, am avut o întâlnire cu oameni de afaceri români de succes de aici, din California. O întâlnire foarte bună, am dorit să știu de la ei ce putem să facem ca lucrurile să funcționeze mai bine în zona de business și de cercetare, de viață universitară, în România, ce au realizat ei aici și cum ne pot ajuta”, a punctat șeful statului.

Klaus Iohannis a susținut că pleacă din San Francisco cu impresii bune. „Summa summarum, două întâlniri foarte bune cu comunitatea românească de aici și plec de aici, din San Francisco, nu doar cu impresii foarte bune despre românii care trăiesc aici, ci și cu foarte multe sugestii bune pentru cum putem să facem lucrurile să meargă mai bine la noi acasă, în România”, a conchis liderul de la Palatul Cotroceni

„Românii să nu intre în panică”

În ceea ce privește anunțul lui Vladimit Putin de mobilizare parțială, Iohannis a subliniat că românii nu trebuie să intre în panică. „Românii nu trebuie să intre în panică, România nu are de gând să intre în război, cum NATO nu are de gând să intre în război cu Rusia, dar dezescaladarea trebuie să existe de ambele părți, nu putem noi doar să zicem că vrem pace și cealaltă parte să ne amenințe cu război. Este o situație foarte tensionată și noi, care avem cea mai lungă graniță cu Ucraina dintre toți aliații NATO, suntem, evident, într-o poziție specială, însă suntem hotărâți să facem față oricărui scenariu”, a subliniat șeful statului.