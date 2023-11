Hellvig, ironii la adresa lui Ciolacu: România ordonată, fără să fie și coordonată, riscă să se transforme într-un proiect cu nume frumos

Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, îl ironizează pe premierul Marcel Ciolacu într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), în care face referire la ultimele declarații ale șefului Guvernului despre „România ordonată”, unde fiecare să știe ce are de făcut.

„Am auzit ieri pe cineva vorbind despre “România ordonată”. Încântat de preocupările carteziene ale vorbitorului, o imagine mi-a apărut brusc în fața ochilor: România ordonată, înălțându-se ca o rachetă la căpătâiul unei abscise plate și cuminți, uitate probabil din prea mult avânt. Problema politică este că fără abscisă* (zisă și coordonată), nu se prea poate. România ordonată nu poate produce puncte în spațiu fără o Românie coordonată. Sau, dacă le produce, vor tâșni doar din arbitrariul cuiva. România are nevoie de echilibru, de axe puternice care să îi definească un loc solid în spațiu. România ordonată, fără să fie și coordonată, riscă să se transforme într-un proiect cu nume frumos, dar cu un conținut… dezordonat. Precum niște covrigi fără o sârmă unificatoare”, a scris Eduard Helvig pe platforma X.

Este prima dată când Hellvig, fost secretar general al PNL și europarlamentar, iese și face ironii la adresa partenerilor de guvernare ai liberalilor. Mesajul lui Hellvig se referă la afirmațiile făcute de Marcel Ciolacu marți seară, într-un interviu, despre necesitatea unei Românii ordonate, unde fiecare să știe ce are de făcut.

Ce spusese Marcel Ciolacu

„Am zis că-mi asum reformele şi sistemul bugetar, o să-mi asum. Am nevoie şi de instrumente, am nevoie de statul român să se implice şi să ordoneze anumite lucruri, după 32 de ani. (…) Avem nevoie de o Românie ordonată, de o Românie unde să ştie fiecare ce are de făcut, să ştim exact impactele, fiindcă vezi din cifre”, a declarat Ciolacu, la Tomânia TV.

Liberalii îl au în vedere pe Eduard Hellvig pentru un loc pe lista lor de europarlamentare, fiind posibilă chiar deschiderea listei de către acesta. Până în prezent, Hellvig nu a avut vreo poziționare referitoare la implicarea sa în vreun proiect politic.

*Abscisa este simbolul care indică lungimea și sensul segmentului cuprins între un punct fix a unei drepte și un punct dat de pe dreaptă.