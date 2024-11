Guvernul desecretizează actul prin care s-a repartizat „Palatul Împăratului” din Bd. Aviatorilor

Guvernul va desecretiza joi hotărârea de guvern semnată de fostul premier liberal Nicolae Ciucă prin care vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86 a fost repartizată cu destinația de reședință pentru „foști președinți ai României”.

Concret, Guvernul are în analiză pe agenda ședinței de joi un „proiect de hotărâre privind declasificarea unui act normativ”, dar în informarea oficială nu există alte detalii.

Luni, Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că nu poate oferi mai multe informaţii despre controversata vilă din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, pe care ar urma să o ocupe președintele Klaus Iohannis după ce i se închieie mandatul, deoarece anumite documente sunt încă secretizate.

Liderul PSD a anunțat, într-o conferinţă de presă susţinută la Ambasada României de la Paris, că va pune la dispoziţia opiniei publice informaţiile referitoare la devizul total al lucrărilor, după ce va fi parcurs tot traseul necesar în vederea desecretizării, potrivit Agerpres.

„Eu nu pot să fiu, iarăşi, ipocrit. E normal că cunosc. Sunt primul-ministru (sic!) al României. Am lucruri pe care am dreptul să le spun, lucruri pe care nu am dreptul să le spun. Am văzut mizeria care se aruncă împotriva domnului Neacşu. Nu poţi să fii atât de mojic să nu îţi asumi lucruri pe care le faci când eşti prim-ministru”, a spus premierul.

Prim-ministrul s-a referit la discuțiile legate de vicepremierul Marian Neacșu, care coordonează și RA-APPS, despre care au apărut informații că este cel care a redactat hotărârea de Guvern de secretizare. Săptămâna trecută, Ciolacu fusese întrebat de ce a cerut desecretizarea cheltuielilor cu această vilă secretarului general al Guvernului, Mircea Abrudean, și nu vicepremierului Neacșu.

„Cunosc absolut tot. Nu am dreptul să spun, fiindcă anumite documente sunt încă secretizate. Nu cunosc devizul total. Îmi cereţi, o să îl cer secretarului general, care îl va cere la RA-APPS (Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, n.r.) şi vi-l va pune la dispoziţie. Desecretizarea cu parcursul ei…”, a adăugat Ciolacu.

Vila de protocol a creat un scandal politic

Liderul PSD a solicitat desecretizare cheltuielilor făcute de RA-APPS la vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86 abia după opt luni de la apariția anchetei jurnalistice despre „Palatul Împăratului”. Pe 31 octombrie, liderul PSD i-a cerut secretarului general al Guvernului, Mircea Abrudean, să înceapă procedura de desecretizare.

„Românii au dreptul să știe ce cheltuieli s-au făcut acolo și dacă este adevărat că această locuință a fost repartizată președintelui Klaus Iohannis. Am văzut că președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că nu are o problemă cu desecretizarea tuturor actelor legale în această privință. De aceea, sunt convins că le va cere tuturor colegilor săi din Guvern să acționeze cu onoare, respect și predictibilitate”, a spus, la acel moment, premierul.

Cheltuielile de renovare ale acelui imobil sunt finanțate din fondurile proprii ale Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS).

Secretariatul General al Guvernului a anunțat că, până la data de 31 octombrie 2024, în vila din Aviatorilor 86, pentru lucrările de renovare, au fost investiți 13.843.262,9 lei, fără TVA (aproximativ 2,8 milioane de euro). Au fost efectuate lucrări la arhitectura clădirii, finisaje interioare și exterioare, conform avizului Comisiei zonale a monumentelor istorice București.

O investigație jurnalistică a Recorder, din februarie 2024, a dezvăluit că RA-APPS a folosit în mod netransparent 7 milioane de euro din bani publici pentru a transforma vila de pe B-dul Aviatorilor nr. 86 din București în locuință de protocol.