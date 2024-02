RA-APPS: Planurile vehiculate în spaţiul public privind vila de protocol din Aviatorilor sunt „simple speculaţii"

RA-APPS a transmis într-un comunicat de presă că „planurile, simulările şi imaginile interioare vehiculate în spaţiul public” cu privire la renovarea unei vile de protocol din Aviatorilor sunt rezultatul „unor simple speculaţii".

„Raportat la suma inclusă în contractul de execuţie lucrări, precizăm că aceasta reprezintă valoarea maximală a lucrărilor, plăţile aferente urmând a fi efectuate pentru lucrările real executate. Estimarea lucrărilor, înainte de semnarea contractului, a fost efectuată după trecerea în revistă a degradărilor vizibile şi în baza costurilor lucrărilor de consolidare şi amenajări la construcţii de acelaşi tip şi realizate în aceeaşi perioadă. Imobilul a fost construit în perioada 1960 - 1965, înainte de existenţa unor norme generale de proiectare antiseismică, prezintă degradări majore şi sunt necesare lucrări ample de consolidare, prin introducerea de elemente structurale care dublează întăresc structura existentă", se explică în comunicatul transmis de RA-APPS, potrivit Agerpres.

Potrivit RA-APPS, lucrările de renovare a vilei fac parte din „strategia de consolidare şi conservare a patrimoniului statului”, prin realizarea investiţiilor la imobilele „emblematice monumente istorice”.

Totodată, este precizat că lucrările sunt finanțate „exclusiv” din fondurile proprii ale regiei, nefiind accesate fonduri bugetare.

„Imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor nr. 86, format din clădire principală cu regimul de înălţime S+P+Et şi construcţii anexe parter, împrejmuire şi utilităţi, se află în patrimoniul RA APPS, iar legea impune administratorilor de imobile să acţioneze în scopul administrării, păstrării integrităţii şi protejării bunurilor proprietate a statului, se menţionează în comunicat”, a mai transmis RA-APPS.

RA-APPS a mai precizat că, în conformitate cu certificatul de urbanism, se vor efectua următoarele lucrări:

„- recondiţionarea faţadelor principală, laterale şi parţial posterioară, precum şi ale construcţiilor anexe, placate cu plăcuţe ceramice;

- termoizolarea interioară cu tencuieli termoizolante, care să păstreze caracteristicile fizice ale pereţilor iniţiali, având în vedere obligativitatea restaurării faţadelor;

- înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din lemn cu eficienţă energetică ridicată şi reintroducerea rulourilor exterioare, înlocuirea tâmplăriei exterioare din inox cu tâmplărie din inox cu eficienţă energetică ridicată;

- conservarea şi recondiţionarea zonelor cu elemente din piatră naturală, marmură de Alun şi travertin de Geoagiu, care provin din cariere ce nu se mai exploatează la această dată;”

Cum explică RA-APPS lucrările

„Conform dispoziţiilor legale, pentru clădirile care se renovează aprofundat, consumul de energie trebuie acoperit în proporţie de minimum 30% cu energie din surse regenerabile. Pentru îndeplinirea acestor cerinţe s-a avut în vedere, din punct de vedere constructiv, reabilitarea termică a pereţilor exteriori, a tâmplăriei exterioare, termoizolarea acoperişului terasă etc. Din punct de vedere al instalaţiilor şi echipamentelor s-a avut în vedere: refacerea in totalitate a traseelor de instalaţii termice, sanitare, electrice, curenţi tari şi slabi, a echipamentelor de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, pentru a fi integrate în noile sistemele, respectiv panouri solare fotovoltaice, pompe de căldură, colectoare solare etc.", se mai explică în comunicat.

RA-APPS a făcut mai multe precizări și cu privire la contractele de vânzare-cumpărare pe care le-a încheiat cu PNL, care a avut sediul în acest imobil.

„PNL a beneficiat de prevederile Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice. Potrivit prevederilor art.12' 2 din HG nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003, sumele obţinute din vânzarea imobilelor având destinaţia de sedii ale partidelor politice se virează integral la bugetul de stat. În consecinţă, RA APPS nu reţine nicio sumă din aceste încasări", a transmis regia autonomă.

Totodată, RA-APPS a subliniat că are în administrare un patrimoniu „vast”, printre care şi clădiri istorice, considerate bijuterii arhitecturale, monumente istorice cu valoare de patrimoniu cultural unele încadrate în clasa de risc seismic I sau II, situate în zone centrale ale Bucureştiului, pe care şi-a propus să le consolideze, identificând diferite surse de finanţare.

„Au fost iniţiate demersuri privind consolidarea şi eficientizarea energetică a unui număr de 7 clădiri aflate in administrarea sa, dintre care 4 monumente istorice, fiecare cu specificul propriu, urmând a se lua măsuri, progresiv, pentru realizarea intervenţiilor şi la alte clădiri. Pentru aceste imobile a fost accesat Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic, în prezent întocmindu-se documentaţia în vederea semnării contractelor de finanţare", a mai informat RA-APPS.

O investigaţie Recorder indică faptul că Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat ar investi în mod netransparent aproximativ 7 milioane de euro, bani publici, în transformarea imobilului din Bulevardul Aviatorilor nr. 86 într-o reşedinţă de protocol. Potrivit sursei citate singurul beneficiar posibil în cazul unui astfel de proiect ar fi șeful statului, Klaus Iohannis, al cărui mandat se va termina la finalul anului.