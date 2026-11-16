Grindeanu provoacă UDMR să depună moțiune de cenzură și îl atacă pe Bolojan: „A făcut reforme dând afară niște femei de serviciu”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a transmis în ședința conducerii partidului că reforma administrativ-teritorială va fi aplicată unitar la nivel național și nu poate avea reguli diferite în funcție de regiune sau comunitate, au afirmat surse social-democrate pentru Adevărul.

Sorin Grindeanu, liderul PSD Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Liderul PSD a susținut că proiectul vizează întreaga Românie și că nu poate exista un regim distinct pentru anumite zone ale țării.

„Pe subiectul comasării, trebuie să spunem foarte clar că reforma administrativă se aplică întregii Românii, pentru că este o reformă administrativă a României, nu doar a localităților românești.

Nu pot exista două seturi de reguli, în care unii să beneficieze de un regim special. Așa ceva nu funcționează. Desigur, trebuie respectate toate principiile și drepturile minorităților, însă regulile trebuie să fie aceleași pe întreg teritoriul României, fie că vorbim de Olt, Botoșani, Harghita sau Covasna”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu a reacționat la criticile formulate de UDMR față de reforma administrativă, lansând o provocare directă formațiunii.

„Să vină și să depună moțiune. Ar fi o onoare ca Guvernul să cadă pentru că unii nu au vrut să susțină cea mai importantă reformă din istoria României”, a mai spus Grindeanu, potrivit surselor Adevărul.

„Bolojan a făcut reforme dând afară niște femei de serviciu”

În intervenția sa din ședință, Grindeanu l-a vizat și pe fostul premier Ilie Bolojan, despre care ar fi spus că reformele promovate în mandatul său au fost mai degrabă de imagine decât de substanță. Liderul social-democrat a susținut că actualul proces de reorganizare administrativă produce nemulțumiri tocmai pentru că presupune schimbări reale și de amploare:

„Bolojan a făcut reforme dând afară niște femei de serviciu, care ulterior au fost reangajate prin companiile primăriei sau prin ACOR. Aceasta a fost marea reformă a lui Bolojan: o butaforie. La fel și introducerea CASS pentru mame și persoane cu dizabilități. De aceea îi deranjează când văd că se face o reformă reală și bâjbâie, neștiind ce să spună”.

Dragoș Benea: Dacă trebuie să cerem voie UDMR pentru a face reforma administrativă, atunci AUR va ajunge la 60%”

Critici la adresa UDMR au venit și din partea europarlamentarului Dragoș Benea, coordonatorul reformei administrative în PSD. Acesta a avertizat, potrivit surselor, că o eventuală blocare a proiectului din rațiuni politice ar putea alimenta creșterea formațiunilor naționaliste și radicale.

„Am văzut pozițiile tranșante ale UDMR pe această temă. Dacă trebuie să cerem voie UDMR pentru a face reforma administrativă, atunci AUR va ajunge la 60%”, a spus Benea, potrivit acelorași surse.

Tema reformei administrativ-teritoriale a generat tensiuni în coaliția de guvernare în ultimele săptămâni, după ce reprezentanți ai UDMR și-au exprimat rezervele față de unele dintre schimbările propuse de PSD.

Amintim că Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a criticat vineri, 13 noiembrie, reforma administrativ-teritorială propusă de PSD și a avertizat că formațiunea ar putea susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Luca Niculescu, dacă Executivul își angajează răspunderea în Parlament pentru acest proiect.