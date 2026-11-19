Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis joi, 19 noiembrie, că social-democrații vor susține majorarea pensiilor în 2027, în cadrul negocierilor pentru bugetul de anul viitor.

Sorin Grindeanu Foto: Mediafax

„Avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare. Și PSD-ul asta va susține. Și asta va susține când vom discuta despre buget”, a declarat Sorin Grindeanu la Digi24, întrebat dacă social-democrații garantează creșterea pensiilor anul viitor.

Liderul PSD a argumentat că majoritatea pensionarilor din România au venituri mici și mijlocii și că situația acestora trebuie avută în vedere la elaborarea bugetului pentru 2027.

Întrebat dacă șansele unei majorări de 7,3% - 7,4% sunt în prezent de 50%, Grindeanu a răspuns: „În perspectiva PSD, treceți în dreptul PSD 100% majorarea pensiilor”.

De asemenea, referitor la eventuale piedici, dacă ministrul Finanțelor sau constrângerile bugetare ar putea împiedica aplicarea măsurii, președintele PSD a afirmat: „Nu, cred că nimeni nu vrea să încurce”.

Majorarea pensiilor urmează să fie discutată în cadrul negocierilor pentru bugetul pe 2027. Deși Grindeanu a dat asigurări că PSD va susține indexarea, procentul creșterii și aplicarea măsurii rămân de stabilit.

Majorarea ar însemna circa 206 lei în plus pentru pensia medie și cheltuieli suplimentare de aproximativ 11,3 miliarde de lei într-un an, potrivit unei simulări realizate pe baza datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru septembrie 2026.

Premierul Luca Niculescu a garantat că pensiile vor crește anul viitor, dar nu a confirmat procentul propus de ministrul Muncii.

Datele CNPP pentru septembrie 2026 arată că în sistemul asigurărilor sociale de stat erau înregistrați 4.572.742 de pensionari.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite în luna respectivă era de aproximativ 12,9 miliarde de lei, iar pensia medie se ridica la 2.821 de lei.

Deocamdată, premierul Luca Niculescu a confirmat doar că pensiile vor crește în 2027. Dacă Guvernul va adopta indexarea de 7,3%, pensia medie calculată pe baza datelor din septembrie 2026 ar depăși 3.000 de lei, iar cheltuielile suplimentare pentru buget ar ajunge la aproximativ 11,3 miliarde de lei într-un an întreg.