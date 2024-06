George Simon, la Parchet: Am venit pentru a cere clarificări. Am informaţii că mă vor ridica şi alte structuri, de exemplu DNA VIDEO

Liderul AUR George Simion a mers, joi, la Parchetul General, ca să depună alături de alți membri o cerere pentru urgentarea percheziției informatice sau pentru returnarea bunurilor, reținute în dosarul privind falsificarea semnăturilor pentru candidatura la europarlamentare a lui Silvestru Șoșoacă. Simion susține că are informaţii că urmează să fie ridicat de alte structuri, de exemplu DNA.

„Am venit astăzi la Parchetul General pentru a cere clarificări, pentru a-mi cere telefonul înapoi şi pentru a mă scutura, efectiv, de mizeria aruncată cu trei zile înainte de alegerile din 9 iunie asupra noastră. Au trecut două săptămâni, fix 14 zile din data în care colegii noştri au fost ridicaţi de pe stradă şi vouă vi s-a spus, pentru că nu avem nimic oficial, nu este nici o hârtie, nu este nici o declarație,- că George Simion ar fi falsificat semnături nu pentru el, pentru alţii. Se distrug probe dacă asta îi interesează, semnăturile false de la alegeri. Eu am venit să fac denunţuri acum două săptămâni, aici ,în faţa Parchetului, nu m-a primit nimeni, spunând că nu e program de registratură şi să trimit prin poştă”, a declarat liderul AUR, George Simion.

George Simion a susținut că nu are „nicio calitate” în acest dosar și acuză procurorii că ar încerca să fabrice probe.

„Nu am nici o calitate, nu s-a pronunțat numele meu, s-a dat către presă că eu aș fi cel căutat. Și telefonul meu era la una din colege. Eu am date importante pe acel telefon, de două săptămâni iată că procurorii sunt la fel ca politicienii, sunt foarte leneşi, nu s-a făcut percheziţie informatică, dacă asta se urmărea, pe telefonul meu. Am venit să îmi cer telefonul şi să îmi cer dreptatea. Dacă eu sunt vinovat, să fiu audiat, să se spună, nu să se aştepte, este probabil un mandat de urmărire pe numele meu şi pe cel al colegilor şi suntem urmăriţi acum, încercând să se fabrice probe, nu cele aflate la dosar, nu cele (...) s-au comunicat. Eu nu mă intimidez de lucrurile astea dar nici nu este normal, timp de nişte luni de zile, să fim privaţi de laptopuri, de telefoane și să nu se facă această percheziție informatică”, a spus Simion.

George Simion a afirmat că PNL ar fi ajutat cu semnături partidul REPER.

„Dacă vor să ne găsească cu ceva, nusțiu poate am eu nişte idei. De exemplu, dacă îi interesează semnăturile, ştiu, am cunoştinţă despre faptul că PNL-ul a ajutat cu semnături partidul REPER. O să fie distruse acele semnături”, a susținut liderul AUR.

George Simion a mai spus că un primar al unei localități ar fi avut pe liste numele unor persoane decedate și cere să se facă dreptate.

”Asta am vrut și vineri, pe 7 iunie. De exemplu, primarul din Garoafa avea pe listele de susținători persoane decedate, de un an, de doi ani, de trei ani. Să se facă justiție, să se facă dreptate. Sau au fost operațiune de a arunca mizerie, de a arunca noroi pe un competitor electoral cu trei zile înainte de alegeri. Eu mă pun la dispoziția organelor de anchetă, nu e nevoie să se facă arestări pe stradă, rețineri, mandate de aducere. Sunt aici, vin, dar să discute și cu noi cineva. Într-un final, vineri pe 7 iunie, domnul Iacob (procurorul Marius Iacob n.r.) a zis că revine cu răspunsurile, pentru că tot ce am înaintat către dânsul speram să ajungă la dl. Florența (procurorul general Alex Florența n.r.) și nu s-a întâmplat absolut nimic”, a afirmat Simion, întrebat pe cine vrea să denunțe.

Liderul AUR a afirmat că vrea să depună alături de colegii săi o cerere pentru urgentarea percheziției informatice sau pentru returnarea bunurilor.

Simion: Am informaţii că mă vor ridica şi alte structuri ale Parchetului

George Simion a susținut că are informaţii că va fi ridicat şi de alte structuri, de exemplu DNA.

„În momentul acesta Parchetul General pur și simplu a făcut o tâlhărie, timp de două săptămâni reține niște bunuri și practica spune că le va reține două luni, trei luni și creează neplăceri, creează nervi, nervozitate. Probabil speră să obțină mărturii prin genul ăsta de presiuni asupra martorilor. Să termine odată cu povestea asta, să spună, e albă, e neagră. Nu au ce găsi despre mine. Nu am încurajat pe nimeni să falsifice, ei probabil vor să găsească altceva, am informaţii că mă vor ridica şi alte structuri ale Parchetului, de exemplu DNA-ul. Să mă ridice! (...) Eu nu am nimic ilegal săvârşit, mă pun la dispoziţia oricărui organ de anchetă, dar asta e mai mult legat de calitatea noastră de competitori electorali”, a adăugat Simion.

George Simion, în vizorul procurorilor

George Simion a intrat în viziorul procurorilor de la Parchetul General, potrivit unor surse judiciare, existând suspiciuni potrivit cărora liderul AUR ar fi instigat la falsificarea semnăturilor pentru candidatura la europarlamentare a lui Silvestru Șoșoacă, soțului senatoarei Diana Șoșoacă.

„În luna aprilie 2024, liderul unei formațiuni parlamentare, deputat, i-a instigat, atât direct, cât și prin interpuși, pe mai mulți membri ai unei formațiunii politice și pe o serie de angajați ai Parlamentului României care desfășoară activități lucrative în cadrul formațiunii politice respective, să procedeze la falsificarea câtorva mii de liste de susținători necesare depunerii de către un candidat independent a candidaturii pentru alegerile pentru Parlamentul European din data de 9 iunie 2024", spun procurorii de la Parchetul General, într-un comunicat de presă.

Potrivit surselor Adevarul, deputatul despre care se vorbește în comunicat este George Simion, iar candidatul independent de la europarlamentare este Silvestru Şoşoacă, soțul senatoarei Diana Şoşoacă.

De altfel, în cursul zilei de 5 iunie 2024, canditatul independent la europarlamentare, Silvestru Șoșoacă, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în vederea anchetării infracțiunilor de uz de fals și fals în declarații.

Liderul AUR, George Simion, a spus în cadrul unui interviu, referitor la procesul electoral premergător europarlamentarelor,că partidele nu ar avea cum sa strângă în mod real semnăturile necesare pentru participarea la alegeri.