Cum făcea George Simion evaziune fiscală pe vremea când vindea petarde pentru ultrași. „Frauda” AUR la alegerile europarlamentare

Liderul AUR, George Simion, a spus în cadrul unui interviu că în perioada în care deținea o firmă care comercializa haine de brand din străinătate, produse pentru ultrași, și petarde a făcut evaziune fiscală. Simion a spus de asemenea că în ce privește procesul electoral premergător alegerilor europarlamentare, formațiunea a comis „fraudă” cu privire la strângerea semnăturilor necesare pentru candidați și partid, acuzând că și USR-ul ar fi făcut același lucru.

„Am avut carte de muncă, am avut o firmă ca antreprenor am făcut bani pentru ceea ce aveam nevoie eu la necesitățile mele personale, nu am cerut bani în stânga, în dreapta, m-am descurcat de la 15 ani, cum am putut. Societatea comercială pe care am avut-o, cu care am deschis un magazin în Calea Moșilor (...) Am vândut haine de brand din Marea Britanie și din Germania, am făcut importuri, am făcut producție în România, am câștigat bani”, a povestit George Simion, în cadrul unui interviu cu Valeriu Nicolae pe canalul de Youtube „Starea Natiei Oficial”.

Întrebat dacă a câștigat „puțini, foarte puțini bani”, Simion a afirmat că: „scriptic da”.

George Simion a confirmat că a făcut evaziune fiscală, explicând că „nu fiscaliza” toate produsele pe care le vindea pe internet.

„Da, ca 90% dintre antreprenorii români. Eu m-am întreținut singur, nu m-au întreținut ai mei din perioada liceului. Am învățat multe ca antreprenor, am învățat multe din toate activitățile pe care le-am făcut. (...) Eu vindeam pe internet aceste haine si produse de ultrași și petardele mai degrabă de revelion și nu le fiscalizam pe toate”, a spus liderul AUR, întrebat dacă a făcut evaziune fiscală.

Simion: Este cu siguranță o fraudă

În cadrul aceluiași interviu, George Simion a fost întrebat dacă crede ca e posibil să strângi în mod cinstit 100 de mii de semnături pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie, și a răspuns că; „nu”. „Am depus 100 de mii de semnături pentru independenți și 200 de mii pentru partide. Am depus inițiative repetate pentru modificarea procedurilor electorale, alegeri în două tururi de scrutin, reducerea sau tăierea totală a subvenției”, a adăugat Simion, după ce a fost întrebat de ce nu se face ceva pentru modificarea acestui aspect.

Liderul AUR a spus totodată că ceea ce a făcut formațiunea sa: „este cu siguranță o fraudă”.

„Este cu siguranță o fraudă. Este o chestiune de bravadă. Unii își ascund hoția asta sub forma unor firme de promoteri. - Nu, că au strâns firmele de promoteri, ni le-au adus... Nu. Sunt false. Nu a strâns nici USR-ul, nici AUR-ul aceste semnături, care chiar au strâns în stradă. Nu au strâns nici independenții. Și este o prefăcătorie”, a spus Simion, întrebat dacă asta e o fraudă știută de toți. „Noi am venit cu propuneri la modificarea spectrului electoral, din păcate nu suntem noi la putere. USR-ul a fost la putere, nu dau vina pe ei, nu e ținta mea USR-ul, nu vreau să dau în ei”, a adăugat George Simion.