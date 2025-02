George Simion, după perchezițiile la șeful de campanie al lui Călin Georgescu: „Așteptăm să vedem măcar o bucățică de dovadă”

Liderul AUR, George Simion, a reacționat după perchezițiile efectuate marți la Radu Pally, directorul de campanie al lui Călin Georgescu, acuzând anchetatorii de lipsă de transparență.

„Cât se respectă legea și nu există abuzuri, nu există încălcări, forme de poliție politică, orice investigație este salutară”, a spus Gerorge Simion, marți, în fața jurnaliștilor.

Întrebat dacă AUR îl va mai susține pe George Simion la prezidențiale în cazul în care se va decoperi că s-a încălcat legea în privința organizării campaniei electorale de anul trecut a acestuia, Simion a spus:

„Așteptăm să vedem măcar o bucățică de dovadă care să ne facă să avem altă poziție. Nu am văzut în spațiul public nicio dovadă. Nici aceste audieri nu sunt transparente. Nu ni s-a spus de ce este chemat domnul Radu Pally la cercetări”.

Amintim că, tot marți, Călin Georgescu a lansat un atac pe rețelele sociale la adresa ministrului de Interne, Cătălin Predoiu:

„Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz - nu ne puteți intimida - nu putem fi îngenunchiați!”, a scris Georgescu pe Facebook.

„Dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc”

Poliția Română a răspuns, precizând că „activitățile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unității de parchet competente și cu respectarea cadrului legal în vigoare”.

„De altfel, toate activitățile instituției noastre, în cadrul tuturor dosarelor penale se efectuează sub coordonarea unităților de parchet și sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului. Respingem și dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc. Vă reamintim faptul că activitatea de urmărire penală a poliției judiciare are caracter nepublic și se desfășoară sub autoritatea unităților de parchet competente, șefii ierarhici ai polițiștilor neavând competență în a da dispoziții privind efectuarea actelor de urmărire penală.Reiterăm că tot personalul instituției noastre își desfășoară activitatea cu profesionalism, imparțialitate, echidistanță și neutralitate politică”, au precizat reprezentanții Poliției Române.