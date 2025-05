Dominic Fritz: „Doar cu PSD putem controla deficitul. Nu e o alegere politică, e o realitate aritmetică”

Președintele interimar al USR, Dominic Fritz, susține că formarea noului guvern depinde inevitabil de sprijinul PSD. Acesta a subliniat că nu este vorba despre o alegere politică, ci despre o realitate aritmetică în Parlament.

Dominic Fritz a explicat, într-un interviu acordat vineri seara postului Digi24, că fără PSD nu se poate forma o majoritate parlamentară capabilă să susțină reformele necesare.

„Aici există o realitate aritmetică pe care nu putem să o depășim. Nu e o alegere politică. Adică doar cu PSD e o majoritate pro-europeană în Parlament. Asta înseamnă că doar cu voturile PSD în Parlament se pot face reformele la care se așteaptă cetățenii. Doar cu PSD putem lua măsurile care controlează deficitul mare”, a explicat liderul USR.

El a adăugat că PSD trebuie să decidă dacă va susține reformele „de pe băncile Parlamentului sau de la masa guvernului”.

Guvern minoritar? Nu fără sprijinul PSD

Întrebat dacă USR ar accepta formarea unui guvern minoritar cu PNL, Fritz a spus că esențială este o majoritate în Parlament.

„Cine să voteze acest guvern, cine votează ordonanțele? Tot de PSD va fi nevoie. Un guvern minoritar fără susținerea explicită a PSD-ului nu e posibil. Poziția noastră nu e ideologică. Poziția noastră cere să respectăm realitatea și matematica”, a precizat el.

„Pentru noi, nu funcțiile contează, ci rezultatele pentru oameni”

În ceea ce privește împărțirea ministerelor, Dominic Fritz a fost clar: „Împărțirea se face la sfârșitul negocierilor, atunci când vom ști exact care e pachetul de măsuri unde toată lumea poate să fie de acord, unde ne angajăm să votăm aceste măsuri în Parlament. Pentru noi, niciun minister nu merită să ne batem pentru el doar ca să obținem ceva pentru noi. Pentru USR important e ca țara să obțină ceva, ca cetățenii să simtă că guvernul lucrează pentru ei.”

Fritz: „Avem nevoie de un lider credibil”

Despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie propus premier, Fritz a spus că el este o opțiune în care are încredere: „Ilie Bolojan e premierul dorit de Nicușor Dan. Am zis și eu în campanie că e un tandem în care am încredere. Majoritatea românilor au încredere în el. Dacă privim rezultatul alegerilor ca o criză de încredere a democrației, atunci cred că toate partidele, indiferent de ce culoare sunt, au interes să susțină un premier credibil și capabil.”

„Trebuie să trecem peste orgolii”

Dominic Fritz a făcut apel la responsabilitate și maturitate politică din partea tuturor partidelor. „Acum țara e într-o criză atât de mare, încât nimeni nu-și permite să stea bosumflat în colț. Trebuie să ne punem la masă, să trecem peste răni, orgolii personale și politice. Și să găsim acest consens, cum să scoatem țara din criza în care ne aflăm.”

Sprijin pentru Nicușor Dan

Fritz a mai subliniat că USR vrea să intre la guvernare și pentru a-l susține pe Nicușor Dan: „USR își dorește la guvernare pentru a-l susține pe Nicușor Dan, care are nevoie de un braț și în Parlament. Dar, bineînțeles, nu facem asta fără să ne luptăm pentru interesele românilor. Asta va fi linia noastră. Trebuie să apărăm aceste interese, să livrăm pentru nevoile cetățenilor acestei țări. Eu cel puțin, acum sunt optimist că vom reuși. Știu că și Nicușor Dan se va implica în această misiune.”