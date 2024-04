Disesiuni în AUR. Cine este candidatul formațiunii pentru Primăria Capitalei

Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea a subliniat într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook că Mihai Enache este candidatul AUR la Primăria București, în contextul în care Cozmin Gușă a anunțat că a acceptat o candidatură susținută de formațiune.

„Mă amuză nespus câte dezinformări apar în spațiul public. Mihai Enache este propunerea AUR pentru primăria București, nimic nu s-a schimbat, este cea mai bună soluție, un profesionist pentru o capitală europeană. Avem un proiect pe termen lung”, a scris Marius Lulea pe Facebook.

Precizarea prim-vicepreședintelui AUR vine în contextul în care Cozmin Gușă a declarat că a acceptat o candidatură la Primăria Capitalei, cu condiția ca șeful AUR, George Simion, să candideze la președinție.

„Este o propunere pe care, dacă o accept, poate crea o sinergie în interiorul curentului suveranist din România. Am stat de vorba cu George Simion, a reiterat propunerea privind candidatura mea cu sprijinul AUR și concluzia a fost pozitivă, am acceptat să candidez la Primăria Generală. (...) Un alt motiv pentru care am acceptat a fost acela ca, prin candidatura mea, fie că voi câștiga, fie că nu, să-l impunem pe George Simion drept candidat la președinție", a afirmat Cozmin Gușă într-un interviu pentru Realitatea Plus.

Președintele AUR a explicat anterior că partidul pe care îl conduce măsoară în sondaje mai mulți candidați pentru Primăria Capitalei, deși a fost anunțată deja candidatura lui Mihai Enache.

Cum arată sondajele

Un sondaj realizat de Avangarde la comanda Digi24 arată că actualul primar de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, ar câștiga Primăria Capitalei cu 44% din voturi, fiind urmat de Nicușor Dan, cu 27%, și de Cătălin Cîrstoiu, cu 16%.

O altǎ cercetare sociologicǎ, realizatǎ de Sociopol la comanda PSD-PNL, arată că Nicușor Dan, susținut de Alianța Dreapta Unitǎ (USR, PMP și Forța Dreptei), ar câștiga un nou mandat cu un procent de 34%. Candidatul PSD-PNL, Cătălin Cîrstoiu, este plasat pe cel de-al treilea loc în intenția de vot, cu 26%, după Cristian Popescu Piedone, care se situeazǎ la 30%.

Mihai Enache, candidatul AUR, este plasat pe locul patru în sondajul care îl scoate învingător pe actualul primar, având 6% din intenția de vot, în timp ce cealaltǎ cercetare îl plaseazǎ la 10%.