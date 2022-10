Dîncu: E imposibil să nu fie politicieni români influențați de Moscova

Ministrul Apărării susține că e imposibil ca în Românie să nu existe unii politicieni care să fie influențați de Rusia, însă nu știe să fie persoane importante în angrenajul politic.

„Politicieni de primă mărime cred că există puţini sau eu nu ştiu, dar este imposibil să nu existe şi oameni care să fie influenţaţi de Moscova. Sigur că există suspiciuni. Sigur că există o compatibilitate de viziune. (...) Există o serie de politicieni care critică mereu Occidentul, care îl critică, au criticat sau critică orientarea noastră spre NATO, forme de aşa numit suveranism, dar care este mai degrabă o opţiune de simpatie faţă de Rusia. Pe de altă parte, există şi o obsesie a noastră să spunem că orice politician care are o viziune naţionalistă mai puternică este neapărat cu Rusia. A existat o perioadă în care erau mulţi oameni acuzaţi de asta şi uneori fără dovezi. Dar sfera de influenţă a Rusiei în România a crescut oarecum în ultima vreme, nu este foarte puternică faţă de alte ţări", a afirmat Vasile Dîncu, sâmbătă, la Prima TV.

Ministrul Apărării a precizat că simpatia faţă de Rusia în România este sub 10%, potrivit studiilor. „Vorbesc cu miniştrii de Apărare cu care m-am împrietenit deja după un an de mandat, din această zonă, Europa Centrală şi de Est, ţări cum sunt cele din zona noastră, din jurul nostru, în Europa Centrala şi de Est, se plâng câteodată de o influenţă mult mai mare decât este în România. În România am avut o singură cifră de la Eurobarometru care spunea că între 25% şi 30% dintre români consideră că se poate justifica invazia Rusiei în Ucraina. Dar asta nu este neapărat un indicator de simpatie, pentru că ei, unii dintre oameni, au înţeles întrebarea probabil că ruşii au găsit o justificare la chestiunea asta, nu că este normală justificarea pe care au găsit-o ei. Oricum, aş putea să spun că influenţa Rusiei, simpatia faţă de Rusia în România este undeva sub 10%, ceea ce este foarte, foarte puţin faţă de ceea ce se întâmplă în zonă şi în Europa", a afirmat Vasile Dîncu.

Spionajul rus, peste tot în Europa

Dîncu a reafirmat sprijinul pe care România îl acordă Ucrainei și a amintit că spionajul rus este prezent în toate țările din Europa Centrală și de Est, ceea ce nu este o noutate, dată fiind bagajul istoric.

„Spionajul rusesc este peste tot în Europa Centrală şi de Est. Evident, au fost teritorii care, din punct de vedere ideologic, au fost controlate de ruşi la un moment dat şi aşa cum am văzut că s-au construit filialele Sputnik în Chişinău sau la Bucureşti, cum vedem asociaţii culturale care pot să funcţioneze ca mască pentru spionajul rusesc. Nu Ministerul Apărării Naţionale se ocupă în principal de acest lucru. Este o altă instituţie care monitorizează atent toate mişcările posibile. Nu am avut evenimente care să fi fost disfuncţionale şi care să creeze conflicte diplomatice mai mici sau mai mari", a arătat Vasile Dîncu