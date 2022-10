Dîncu, despre posibilitatea demiterii din funcția de ministru: Pentru mine nu este o tragedie

Ministrul Apărării este de părere că și-a făcut treaba în fruntea instituției pe care o conduce și nu are emoții privind o posibilă demitere, fiind de părere că și dacă ar avea loc, nu ar fi „o tragedie”.

Vasile Dîncu a fost întrebat, sâmbătă, într-un- interviu pentru Prima TV, dacă a primit vreun reproş din partea premierului Nicolae Ciucă, având în vedere că numele său a fost vehiculat pe lista remanierilor.

„N-am primit niciodată niciun reproş. Am colaborat şi colaborez foarte bine cu premierul Nicolae Ciucă. Din perspectiva politicii de apărare, este un sprijin pentru mine şi am colaborat foarte bine, aşa cum şi domnia sa a spus, rezultatele noastre la Madrid au fost foarte bune. Deci nu am avut niciun fel de dezbatere critică sau vreun reproş din partea premierului”, a afirmat președintele Consiliului Național al PSD.

Întrebat dacă nu se aşteaptă să fie schimbat din funcţia de ministrul al Apărării, Dîncu a precizat: „Nu mă aştept să fiu schimbat, dar pentru mine nu este o tragedie. Eu ştiu că în politică suntem vremelnici şi eu ştiu că niciun mandat şi ministerial nu este unul pentru vechime, pentru vecie şi că atunci când partidul care te-a propus vrea să te retragă, este normal să pleci. Nu este nici o problemă asta atâta timp cât eşti mandatat să te duci acolo îţi faci datoria”.

Chestionat pe tema relației sale cu președintele partidului, Marcel Ciolacu, Vasile Dîncu a susținut că nu sunt probleme. „Avem o relaţie foarte bună. Chiar pot să spun că sunt prieten cu Marcel Ciolacu. Lucrăm împreună de câţiva ani deja şi avem o comunicare excelentă şi o chimie foarte bună”, a conchis Dîncu.

Patru miniștri schimbați, din care unul al PSD

Până în prezent, Guvernul Ciucă a schimbat patru miniștri, din care doar unul de la PSD. Mai precis, social-democratul Adrian Chesnoiu și-a dat demisia de la Agricultură, în urma scandalului generat de suspiciunile asupra sa, în urma acuzațiilor DNA, privind implicarea într-un cocnurs de angajări în instituția pe care o conducea.

Ceilalți trei miniștri care și-au dat demisia au fost Florin Roman, Dan Vîlceanu și Sorin Cîmpeanu. Florin Roman a renunțat la funcție după ce au apărut controverse privind o lucrare de masterat, dar și în jurul unei cărți publicate de acesta. Dan Vîlceanu și-a dat demisia din alte motive, adică după ce împotriva sa și a lui Florin Cîțu începuse o ofensivă a prim-vicepreședinților și a unor alți membri din conducerea partidului. După demisia din funcția de secretar general al formațiunii, Vîlceanu a plecat și de la partid.

Sorin Cîmpeanu a plecat pe fondul unui scandal generat de preluarea sub numele său a unui suport de curs, anterior apărut sub coordonarea mai multor profesori universitari. De asemenea, Cîmpeanu era contestat de societatea civilă pentru unele din prevederile din legile educației, care încă sunt la stadiul de schiță, fiind așteptată o formă finală, pentru a fi adoptată de Guvern, până la sfârșitul lunii. Apoi, legile educației ar urma să fie pe masa Parlamentului, care va decide forma lor finală.