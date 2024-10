De ce întârzie CCR motivarea în cazul Șoșoacă. CCR se întrunește din nou în această după-amiază

Judecătorul Attila Varga, din partea UDMR, refuză să semneze motivarea deciziei care îi interzice Dianei Șoșoacă să candideze la alegerile prezidențiale 2024. Acesta este așteptat astăzi, la ora 16.00, la o ședință CCR în care se discută publicarea motivării sentinței.

Raportul în cazul candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale trebuia întocmit de judecătorul Attila Varga (propus de UDMR), însă ar fi fost scris de preşedintele CCR, Marian Enache (propus de PSD), potrivit Spotmedia.

Din acest motiv dar și din cauza valului de reacții publice, Attila Varga ar fi renunțat la a mai semna motivarea și ar fi plecat din București.

Cu privire la decizia CCR, politicieni din mai multe partide au afirmat că reprezintă un atac la democrație, întrucât orice cetățean are dreptul la a candida la alegeri.

Cinci judecători au votat pentru excluderea președintei SOS din cursa pentru alegeri:

Marian Enache, președintele CCR, numit de Senat în 2016. Acesta a fost ambasador al României în Republica Moldova și deputat PSD.

Bogdan Licu, sprijinit de PSD. Acesta a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Attila Varga, desemnat de UDMR și fost deputat.

Cristian Deliorga, propus de PSD. Acesta a fost membru al CSM și judecător la Tribunalul din Constanța și Curtea de Apel din Constanța.

Gheorghe Stan, susținut de PSD, fost procuror al Parchetului General.

Doi dintre judecători, Laura Iuliana Scîntei și Mihaela Ciochină, propusă de președintele Klaus Iohannis, nu au fost de acord cu excluderea Dianei Șoșoacă.

De asemenea, judecătoarele Simina Tănăsescu și Livia Stanciu nu au fost la ședința CCR.

Despre decizia CCR privind candidatura liderului SOS a scris și presa internațională, spunând că poate provoca temeri cu privire la valorile democratice.

„Instanța supremă din România a eliminat un politician pro-rus de extremă-dreapta de pe lista candidaților la alegerile prezidențiale viitoare, provocând îngrijorări cu privire la valorile democratice din partea candidaților din întregul spectru politic.”, scrie Reuters.

Anunțul de sâmbătă

Reprezentanții Curții Constituționale din România (CCR) au transmis sâmbătă că au admis „cu majoritate de voturi” contestațiile formulate Amalia Bellantoni (o fostă membră a partidului SOS) și Mihai Gheorghe Ursa, anulând Decizia Biroului Electoral Central nr.18/D din 3 octombrie 2024 privind înregistrarea candidaturii și a semnului electoral ale Dianei Iovanovici-Șoșoacă la alegerile pentru Președintele României din anul 2024.

Amalia Bellantoni a precizat că a sesizat nu doar CCR, ci mai multe instituții cu privire la posibilele încălcări ale legii pe care le-ar fi comis președinta SOS.

„Înaintea acestei contestații la Curtea Constituțională am mai depus contestații la BEC pentru semnăturile care au fost aduse în fals. De asemenea, am depus și plângere penală pentru fals și uz de fals în urma prezentării acestor semnături la Biroul Electoral Central. De asemenea, de vreo trei luni tot depun plângeri la DNA, la DIICOT, la AEP, la Antifraudă pentru activitatea ilicită pe care Diana Iovanovici-Șoșoacă a desfășurat-o în calitate de președinte a partidului SOS pentru a avea acest post de europarlamentar pe care îl are astăzi. Doresc a menționa faptul că nu sunt singură, suntem peste 80% dintre cei care au fost dați afară din partid pentru a avea foloase proprii și persoane Diana Iovanovici Șoșcoacă, în sensul în care a revândut locurile pe listele Parlamentului din România”, a spus Bellantoni.

Șoșoacă ar fi încălcat legea și atunci când i-a exclus din partid pe cei votați pentru posturile de consilieri pe listele SOS la alegerile locale din vară, a mai spus fosta colegă de partid a europarlamentarei.

Vestea admiterii celor două contestațiii depuse împotriva candidaturii Dianei Iovanovici-Șoșoacă a determinat atacuri furibunde pe rețelele sociale din partea candidatei și a susținătorilor acesteia și proteste în fața Curții Constituționale. Decizia îi afectează în schimb și pe ceilalți competitori, iar acuzațiile conform cărora scoaterea președintei SOS din cursă l-ar avantaja pe Marcel Ciolacu nu au întârziat să apară. Ce se așteaptă în continuare este motivarea deciziei care nu mai poate fi răsturnată, neexistând cale de atac.