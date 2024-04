De ce este Cozmin Gușă candidatul paralel al AUR la Capitală ANALIZǍ

Anunțul lui Cozmin Gușă privind candidatura sa la Primăria Capitalei, cu susținerea AUR, a creat tensiuni în conducerea formațiunii, alegerea lui George Simion fiind contestatǎ de lideri ai partidului. Politologul Cristian Pârvulescu consideră că Gușă nu are nicio șansă, însă încearcă să își facă ideile cunoscute, pe când AUR se pregătește, de fapt, de alegerile din toamnă.

Dupǎ ce consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat cǎ a acceptat propunerea lui George Simion de a candida la Bucureşti, prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea l-a contrazis public, pe Facebook, pe liderul partidului: „Mă amuză nespus câte dezinformări apar în spațiul public. Mihai Enache este propunerea AUR pentru Primăria București, nimic nu s-a schimbat, este cea mai bună soluție, un profesionist pentru o capitală europeană. Avem un proiect pe termen lung”.

Şi Claudiu Târziu, fost copreşedinte al AUR, a avut o postare cu tâlc pe Facebook: „Ce spectacol oferă apropierea alegerilor! Rechini și plevușcă, amestecați, dau târcoale partidelor bine cotate, poate-poate prind ceva: funcții publice ca sinecuri, candidaturi care să-i scoată din anonimat sau să-i repună pe scena primcipală, contracte de publicitate pentru abureli...”.

Gușǎ – primar, Simion – preşedinte

Precizǎrile vin în contextul în care Cozmin Gușă a anunțat că a acceptat o candidatură la Primăria Capitalei, cu o condiție. „Am stat de vorba cu George Simion, a reiterat propunerea privind candidatura mea cu sprijinul AUR și concluzia a fost pozitivă, am acceptat să candidez la Primăria Generală. (...) Un alt motiv pentru care am acceptat a fost acela ca, prin candidatura mea, fie că voi câștiga, fie că nu, să-l impunem pe George Simion drept candidat la Președinție“, a afirmat Cozmin Gușă, într-un interviu pentru Realitatea Plus.

Președintele AUR a explicat anterior că partidul pe care îl conduce măsoară în sondaje mai mulți candidați pentru Primăria Capitalei, deși a fost anunțată deja candidatura lui Mihai Enache, cotat cu 6-10% de sondaje în intenția de vot. „Cozmin Gușă este o personalitate suveranistă pe care o vom sonda (pentru Primăria București, n.red.). Nu mai face politică, dar îmi rezerv dreptul ăsta să sondez pe toată lumea”, preciza George Simion.

După nemulțumirile din AUR, pe site-ul solidnews.ro, controlat de familia Gușă, a apărut un articol care lasă de înțeleg că Gușă dă înapoi. Mai exact, o declarație a lui George Simion este interpretată drept o lipsă de asumare a candidaturii la prezidențiale, condiție pusă de Gușă pentru a fi candidat la PMB.

Cine este Cozmin Gușă

Cozmin Gușă a mai candidat la Primăria Capitalei și în 2008, din partea PIN, când a obținut doar 5,9% din voturile bucureștenilor.

Născut în 1970, Guşǎ a lucrat în mass-media, iar în 2001 a fost cooptat ca secretar general al PSD, în perioada guvernării lui Adrian Năstase, dar după doi ani a trecut la PD, unde a fost director de campanie al fostului președinte Traian Bǎsescu.

Ales deputat și șef al grupului parlamentar în urma alegerilor din 2004, a intrat în conflict cu liderii partidului și cu președintele Traian Băsescu.

În 2005 a demisionat și a înfiinţat Partidul Iniţiativa Naţională (PIN), alături de Lavinia Șandru și Aurelian Pavelescu, dar care avea să fie absorbit în 2011 de Uniunea Naţională pentru Progresul României. În perioada 2005-2008, Gușă a fost deputat independent.

De-a lungul timpului a fost consilier de consultanţă al milionarului moldovean Vlad Plahotniuc, dar și al lui Mircea Geoană (PSD), Traian Băsescu (PDL), Adrian Năstase (PSD), precum și al lui Marian Vanghelie, în campaniile electorale din România, potrivit informațiilor apǎrute în spațiul public.

Guşă l-a consiliat şi pe Sorin Ovidiu Vîntu, cand era patron la Realitatea, iar în 2011, chiar în aceeași zi în care vechii proprietari (Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca) erau arestați pentru delapidare, a preluat Petromservice.

În 2013 a achiziționat rețeaua de televiziune Realitatea TV, alături de Maricel Păcuraru, la care a fost și editorialist până în 2019, an în care a revenit la PSD pentru douǎ sǎptǎmâni, fiind ulterior exclus din formațiune.

Amenzi pentru discurs pro-rus

Recunoscut pentru discursul său suveranist, Cozmin Gușă a primit în ultimii ani mai multe amenzi din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) pentru abordǎrile din mai multe emisiuni prezentate la Gold FM, postul de radio pe care îl deține fiul său, Andrei-Cosmin Gușă.

Spre exemplu, postul radio a fost amendat pentru propagandǎ rusǎ, la începutul invaziei ruse în Ucraina, dupǎ ce Cozmin Guşǎ a afirmat cǎ rǎzboiul este inventat în folosul SUA. „Eu nu cred că ce am făcut noi e propagandă rusă, ci obiectivitate“, a fost replica lui Andrei Guşǎ, potrivit paginademedia.ro.

Postul a fost amendat pentru cǎ nu ar fi asigurat informarea imparțialǎ într-o emisiune din august 2023, când s-a discutat despre „presupusa similitudine între toate formele de vaccin anti-Covid-19, atât din punct de vedere al compoziției, cât și al efectelor adverse”, precum şi despre „războiul din Ucraina și presupusele avantaje pe care le-ar avea SUA și Rusia prin prelungirea acestuia”, potrivit CNA.

CNA a sancționat şi abordarea dintr-o emisiune din octombrie 2023, pe tema rǎzboiului: "La începutul discuției, Cozmin Gușă (moderator) a precizat una dintre temele de discuție cu acesta, despre așa-zisele „zone de manipulare” și s-au făcut comparații cu privire la „războiul ucrainean” și situația din Israel, iar în acest context, privind aspectele sesizate, Aurelian Popa (invitat) a făcut afirmații despre „masacrul de la Bucea”, susținând printre altele că cei decedaţi ar fi fost de fapt „aşezaţi acolo”.

Ce urmăresc Simion și Gușă

Contactat de Adevǎrul, politologul Cristian Pârvulescu a afirmat că șansele lui Cozmin Gușă la Primăria Capitalei sunt mici.

"Domnul Lulea este AUR, este cel care a creat AUR, dumnealui l-a înființat, a finanțat AUR, deci mi se pare că nu poate exista o diferență de opinie între domnul Lulea și domnul Simion. (..) Au nevoie de profilare, deci de scandal. Vă dați seama că șansele lui Cozmin Gușă sunt foarte mici, spre derizorii. Dar este o oportunitate ca în studiouri de televiziune, altele decât cele în care avea acces, să transmită informațiile pe care le consideră necesare. Ştim că este unul dintre cei care în mod deschis face mai degrabă propagandă anti - ucraineană. Ca urmare, mă aștept ca să folosească pentru un obiectiv politic această candidatură și nu doar pentru a candida. Iar ce are de câștigat Simion, dincolo de profilare, faptul că ideile sale sunt promovate și de alții, și, de ce, nu o speranță că toate aceste lucruri ar putea să conteze pentru alegerile din toamnă. Pentru că este din ce în ce mai clar că AUR și SOS vor avea rezultate modeste la alegerile locale, din motive care țin de capacitatea lor redusă organizatorică, nu au aleși locali și nici nu vor reuși să facă foarte mulți și atunci încearcă prin orice mijloace să ajungă la acel electorat care ar putea deveni important la alegerile din toamnă și asta este un canal pe care îl poate folosi. Nu știu cât poate să însemne, dar în orice caz va asigura ceva notorietate și vizibilitate ideilor și eventual chiar persoana.

Domnul Gușă e cu siguranță o persoană foarte rațională, nu-și va folosi banii proprii pentru a-i irosi, nu-i poate recupera. Deci, pur și simplu va transmite anumite idei. (..) Dar șansa de a profila anumite idei și de a de profila pe sine există. Ideea este că fiecare dintre cei care vor transmite idei asemănătoare AUR pe canale diferite vor ajunge la public diferit și în felul acesta în toamnă, într-un tur doi, de ce nu, s-ar putea uni", a declarat analistul.