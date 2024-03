Dan Podaru: Candidez la alegerile locale pentru funcția de primar al Sectorului 1

Dan Podaru, fost membru PNL și consilier la Sectorul 1, a anunțat că va intra în cursa pentru Primăria Sectorului 1, fiind primul contracandidat al lui Armand, susținută pentru încă un mandat de Alianța Dreapta Unită.

„Având convingerea că trebuie să punem capăt sistemului clientelar promovat de actuala administrație, că avem nevoie de primari care să lase aroganța la o parte, să coboare de pe scaunele înalte, să asculte vocile oamenilor și să acționeze cu responsabilitate, îmi anunț candidatura pentru funcția de Primar al Sectorului 1. La nivelul Sectorului 1 avem nevoie de un primar al cetățenilor, nu de unul al partidelor politice”, arată Dan Podaru într-un comunicat de presă.

„Suntem martorii unei guvernări incompetente și oportuniste, pentru care trocul politic și servirea intereselor de grup în disprețul legii și al intereselor cetățenilor primează. Rezultatele dezastruoase ale acestei politici le vedem astăzi ilustrate “ca la carte” de incompetența actualului primar al Sectorului 1, Clotilde Armand. Ajunsă la putere cu sprijinul PNL, ea și-a găsit acum culcuș în brațele altor formațiuni politice pentru a putea candida din nou. În urmă cu 4 ani, am aderat la proiectul pe care PNL îl propunea pentru Sectorul 1, devenind consilier local. Pe parcurs însă, politica promovată de liderii organizației de sector s-a rezumat doar la eschive politice, din dorința de a ieși basma curată din dezastrul produs de actualul primar Clotilde Armand. Din acest motiv, am demisionat din PNL și din funcția de consilier local”, mai susține fostul liberal.

„De-a lungul celor patru ani de mandat în Consiliul Local, am promovat constant proiecte de dezvoltare comunitară, între care salvarea spațiului verde pe Bulevardul Ion Mihalache 325 – 325A, renovarea căminelor și dotarea tehnică a Colegiului tehnic Media, dotarea cu mobilier școlar și aparatură a Școlii gimnaziale ”Petre Ispirescu”, dotarea cu aparatură de specialitate a ambulatorului de specialitate Dorobanți, finanțarea elevilor din liceele și școlile din sector, pentru a participa la concursuri și evenimente internaționale. Am fost și susținătorul finanțării lucrărilor de modernizăre la Complexul sportiv Floreasca, unde se antrenează echipa națională de polo. În același timp, am fost unul dintre cei mai constanți critici ai ilegalităților primarului Clotilde Armand. Aceasta nu doar că ignoră deciziile Consiliului Local (nepunând în practică peste 200 de hotărâri ale acestui consiliu), ci guvernează în disprețul legii, după propriile reguli inventate, asa cum arată, între altele, Raportul auditului financiar pentru anul 2022 nr. 17140/22.02.2024 al Curții de Conturi, care identifică nereguli financiare în valoare de 701.600.111 lei în contabilitatea Primăriei Sector 1”, susține Dan Podaru.

Formațiune politică nouă

„Astăzi sunt pregătit să le propun cetățenilor un proiect care se axează în totalitate pe îmbunătățirea serviciilor publice la nivelul Sectorului 1. Acesta va avea ca efect creșterea calității vieții locuitorilor din sector prin crearea de noi locuri de parcare, construirea de creșe, școli și centre educaționale, eliminarea mizeriei prin normalizarea serviciului de salubrizare, redeschiderea piețelor și atragerea de producători locali, îmbunătățirea serviciilor administrative pentru mediul antreprenorial prin eliberarea imediată a autorizațiilor de funcționare, atragerea de fonduri europene și din alte surse pentru rezolvarea termoizolării blocurilor din sector și achiziționarea direct de la producători a celor peste 1.000 de lifturi ce trebuie schimbate. Pentru a realiza aceste obiective, am pus bazele unei formațiuni politice locale care, în premieră pentru București, va propune candidați doar la nivelul Sectorului 1. Mă prezint în fața cetățenilor împreună cu o echipă formată din specialiști și experți în problemele administrației publice, sănătății, urbanismului și mediului”, mai susține Podaru.

„În acest partid vom coopta doar reprezentanți ai comunității locale care cunosc în detaliu problemele sectorului și care au capacitatea de a oferi soluții fezabile. Candidații acestei formațiuni politice nu vor fi “oamenii buni la toate” ai actualelor partide falimentare, ci doar aceia care se vor dedica problemelor Sectorului 1. Pentru a face această schimbare, mizez pe sprijinul tuturor cetățenilor care trebuie să iasă la vot și să aleagă ținând cont de nevoile lor, ale celor care vor un spațiu curat, civilizat, un spațiu în care copiii să se poată juca în siguranță, să meargă la școli decente, să se deplaseze în siguranță pe stradă, să aibă acces la resurse culturale și la facilități sportive. În perioada imediat următoare, voi prezenta pe larg platforma acestui partid local și echipa aleasă pentru a servi doar interesele cetățenilor din Sectorul 1”, a conchis Podaru.