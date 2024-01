Crin Antonescu: „PNL nu se află într-o situație dramatică, vecină cu dezastrul”. De ce e sceptic privind îndepărtarea lui Ciucă de la șefia partidului

Fostul președinte PNL, Crin Antonescu, a afirmat, marți, că nu înțelege de ce se spune „aproape obsedant” că Nicolae Ciucă va fi îndepărtat după alegerile europarlamentare. Mai mult, crede că atât șeful PNL, cât și Hellvig pot fi candidații potriviți chiar și pentru președinție.

„Eu constatat că foarte multă lume în câmpul analizei politice, comentariul politic se preocupă cu precădere de soarta PNL. Știu că există lucruri care nu ne-au încântat pe cei care suntem susținători sau măcar membri sau măcar interesați de evoluția PNL. Pe de altă parte, nu cred că PNL se află astăzi într-o situație atât de dramatică, vecină cu dezastrul. așa cum este descrisă de multe ori. Se apropie alegerile europarlamentare, cred că în contextul pe care l-am schițat cumva, PNL are posibilitatea să vorbească, să contureze direcții și orizonturi pentru societatea românească sau pentru acea parte din societatea românească dornică să mențină un proiect în care noi ne-am angajat cu ani în urmă, proiectul occidental, proiectul UE, proiectul NATO, și tot ceea ce a însemnat opțiunea majoră a acestei națiuni și cu căderea comunismului. Cred că are ce spune, cred că are, apropo de alegerile europarlamentare, oameni pe care să-i pună pe o listă, oameni despre care se poate spune foarte clar nu doar ce au de gând să facă, ci și ceea ce au făcut. Cred că PNL are la îndemână tot ce-i trebuie pentru a da aceste bătălii foarte grele, foarte importante în acest an. Nu știu cum va face PNL, sper din tot sufletul că va găsi formulele optime”, a declarat Crin Antonescu la DIGI24.

Potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research, la comanda Agenţiei de presă News.ro, dacă duminica viitoare ar fi alegeri europarlamentare, formațiunea PNL ar reuși să ia 18,8% din voturi, după PSD ( 29,5%), dar aproape umăr la umăr cu AUR (18,4%).

Pe de altă parte, fostul lider al PNL, Crin Antonescu a reiterat capacitățile pe care le are Eduard Hellvig, fostul șef al SRI și secretar general al liberalilor, spunând atât despre el cât și despre actualul șef al formațiunii că pot candida la chiar și la alegerile prezidențiale.

„Eu am mai spus-o și mi-am exprimat părerea. Dacă dorește Eduard Hellvig are ca și PNL, echipamentul, resursele pentru a juca la nivel mare în politica românească. Că va dori să o facă, că PNL va dori să-l susțină pentru o funcție sau alta nu știu, dar ceea ce spuneam eu și nu nu mă feresc de nume cred că mai există și alți oameni acolo care pot candida pentru orice, și pentru președinția României, de ce nu. Este președintele (PNL) Nicolae Ciucă, în legătură cu care se discută într-una, aproape obsedant, cum va cădea de la conducerea partidului după europarlamentare (...) eu nu-l văd deloc într-o asemenea postură. Se poate întâmpla. Eu nu sunt nici ghicitor, pot să evaluez doar faptul că președintele Nicolae Ciucă a încercat și se străduiește să se achite cu decență de situația complicată de a fi, cu puțină experiență politică în spate, președintele unui mare partid”, a spus fostul lider al PNL.

Ciucă și potrivirea pentru politică

De altfel, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a răspuns recent afirmațiilor europarlamentarului PSD Mihai Tudose, privind capacitatea sa politică, și a menționat că se bucură că i s-a spus că nu este din filmul acesta pentru că el vrea „să facă parte dintr-un serial pe termen mediu”.

„Dânsul nu-i pentru chestia asta. (…) nu-i din filmul ăsta. O viaţă a făcut altceva”, a spus Mihai Tudose în cadrul unui interviu pentru Prima News, întrebat dacă îi place modul cum face politică liberalul. Chestionat dacă îl vede candidat la prezidențialele din acest an, fostul premier a precizat: „Nu. Dacă PNL iese prost la alegerile europarlamentare, domnul Ciucă nu va mai fi preşedintele PNL, hai să fim serioşi!”.