Ce le-au spus Crin Antonescu și șefii PSD, PNL și UDMR aleșilor locali despre alegerile prezidențiale: „Altfel, nu vă așteptați ca democrația să arate la fel”

Candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale din luna mai, Crin Antonescu, le-a spus, joi, liderilor locali ai PNL, PSD și UDMR, că un eșec „ar fi dezastruos”, în condițiile în care cele trei care îl susțin au peste 3000 de primari. Antonescu le-a vorbit și despre contracandidații săi.

„Cred că e săptămâna decisivă. Pe 4 mai se joacă soarta acestei bătălii electorale cu atât de mare încărcătură. Se împlinesc aproape 3 săptămâni de când am străbătut cea mai mare parte din țară, am fost în circa 30 de județe. Am avut în toată această perioadă în care aproape zi de zi am cutreierat județele, am avut ocazia să privesc România în ochi așa cum este ea. România s-a schimbat enorm în toți acești ani. Ea s-a schimbat în bine în aproape toate privințele. Drumul a fost corect și progresul este enorm. Sunt astăzi orașe și chiar comune în România care sunt nu doar europene, suntem inima Europei din toate punctele de vedere. Aproape că nu există loc în România, cu câteva excepții, în care să nu se fi întâmplat ceva bun – toate aceste lucruri le-ați făcut dumneavoastră. Asta este un adevăr care poate fi contestat de propagandă, care poate fi răstălmăcit de adversarii noștri, dar care este real”, le-a spus Crin Antonescu aleșilor locali prezenți la întâlnirea organizată de PSD, NL și UDMR.

Ce spune despre contracandidații săi

Candidatul la alegerile prezidențiale din luna mai a vorbit și despre contracandidații săi:„Nu se poate ca noi, împreună cu aproape 3 mii de primari care au schimbat fața României, să pierdem aceste alegeri. Ar fi ridicol, nedrept și dezastruos. Nu pentru mine, ci pentru dumneavoastră, care ați construit în toți acești ani. Toate aceste lucruri pot fi date peste cap – ele pot continua doar dacă există stabilitate. Și nu dacă intră într-o perioadă de agitație și contestație.

Cine sunt contracandidații – un domn Simion, care este un semi-huligan. Un domn care plătește instrumente de propagandă care să denigreze România în Statele Unite. Un om care face tot ce poate pentru ca vizele obținute să fie suspendate și să rămână suspendate. Acesta este suveranistul? Un asemenea președinte pentru România, un președinte care nu are dreptul să intre în 2 țări.(...) Un asemenea președinte poate da peste cap România”, a mai spus Crin Antonescu.

„Ce mai avem – un aventurier – o persoană care, fără pic de rușine, fără pauză de la o mitomanie care pare patologică (...) O persoană care a părăsit PSD, apoi a găsit adăpost tot la PSD, a găsit un mandat de parlamentar tot la PSD – iar astăzi este el mai mare critic al guvernării. Nu se poate merge pe mâna acestui om”, a mai spus Crin Antonescu referitor Victor Ponta.

Fâcând referire la Nicușor Dan, a afirmat că nu este în stare să gestoneze partidul pe care l-a fondat și din care a plecat: „Avem un procesoman care blochează totul. Un om care nu e în stare să gestioneze relațiile dintr-un partid de 8–10% – USR-ul. Gândiți-vă cum ar fi să gestioneze România. Principalul sponsor are afacerile în Rusia și Belarus. E lesne de însemnat ce ar putea să urmeze – nimic din ordine, nimic din programul asumat, nimic din ce v-ați angajat să faceți”.

„Avem o perioadă de colaborare, de liniște, de coerență, avem o forță fără precedent. PSD și PNL niciodată nu a pierdut vreo bătălie. Nu avem voie acum, când și UDMR și minoritățile sunt alături de noi. (...)Mulțumesc președinților PSD, PNL, UDMR de la organizațiile județene. Am pornit greu, dar am mers din ce în ce mai bine. Sunt pregătit pentru finish-ul victorios al acestei bătălii. Experiențele recente ne arată că fiecare vot contează”, a mai afirmat Crin Antonescu în ședința de joi seară cu peste 11 de aleși locali.

Marcel Ciolacu: „Nu vă așteptați ca democrația să arate la fel”

„Suntem câteva mii de oameni politici care am trecut cu toții prin votul românilor. Suntem validați -inclusiv Coaliția- de votul românilor. Suntem cu o săptămână înainte de turul 1. Știm și eu, și Ilie Boojan, și domnul Predoiu greșelile făcute la alegerile trecute. Mă bucur mult că organizațiile județene au hotărât să aibă această ședință comună. Este un gest de maturitate politică. Am avut în noiembrie o campanie urâtă.

Numai cu o mobilizare exemplară. Cred că am învățat de data trecută că cea mai importantă bătălie se va da în turul 1. Și, lăsând toate orgoliile deoparte, vom reuși să apărăm ce am construit împreună în ultimii 35 de ani. Altfel, nu vă așteptați ca democrația să arate la fel după aceste alegeri”, le-a spus premierul Marcel Ciolacu aleșilor locali.

Marcel Ciolacu a mai subliniat că partidul nu îl susține pe Victor Ponta: „Să ne scoatem pe noi din această ecuație și să vedem că, de departe, Crin Antonescu este cel mai bun candidat. PSD nu îl susține pe Victor Ponta – ca să fiu foarte direct și foarte clar. Victor Ponta nu va intra în turul 2. Orice vot pentru Victor Ponta duce la o șansă în plus pentru Nicușor Dan de a intra în turul 2.

Să ne mobilizăm, să vorbim cu oamenii, să ducem această bătălie cu demnitate. Nu pentru noi și nu pentru Crin Antonescu. Să o ducem pentru tot ce am muncit și tot ce am făcut împreună”, a mai adăugat șeful PSD.

Kelemen Hunor: „Va pierde România și va pierde fiecare partid”

La rândul său, Klemen Hunor le-a spus aleșilor locali că victoria va fi asigurată dacă vor reuși să mobilizeze electoratul de partid.

„Fiecare are un electorat de bază, solid. Și trebuie să câștigăm împreună această bătălie. Pentru următoarea perioadă, zece zile, trebuie să facem o mobilizare exemplară. Trebuie să fim atenți la votul util. Cine poate câștiga această bătălie în afară de Crin Antonescu? Simion. Și eu cred că nici Ponta și nici Nicușor Dan nu vor intra în turul 2. Rațiunea arată că singurul care poate câștiga această bătălie împotriva lui Simion este Crin Antonescu.

Dacă reușim să mobilizăm electoratul nostru, atunci totul e foarte clar. Este o armată politică impresionantă. Eu niciodată nu am vorbit în fața tuturor aleșilor locali din toate partidele din coaliție. Sunt și un pic emoționat. Fiecare, într-un fel, se va descurca apoi. Dar va pierde România și va pierde fiecare partid. Nu putem permite să nu câștigăm această bătălie electorală”.

Cum arată sondajele

Candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, este înaintea lui Nicușor Dan în sondajele interne, potrivit unor surse politice. Clasamentul este completat pe poziția patru de Victor Ponta.

Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu (PSD), Cătălin Predoiu (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR), se întâlnesc joi, 24 aprilie, cu Crin Antonescu. La întâlnire sunt chemați și aproximativ 11.000 de aleși locali din toată țara, pentru a fi purtate discuții privind mobilizarea filialelor în privința susținerii candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din luna mai.