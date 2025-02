Crin Antonescu îi răspunde cu aceeaşi monedă lui Victor Ponta, care l-a catalogat „şomer”: „Dacă a fost martir, a fost din prostie sau din josnicie”

Crin Antonescu i-a răspuns, miercuri seară, cu aceeaşi monedă fostului premier Victor Ponta, care recent a afirmat despre el că timp de 10 ani a fost şomer. „Nu îmi amintesc să îi fii cerut vreun ban lui”, a spus, printre altele candidatul coaliţiei la prezidenţiale.

Invitat miercuri seară în cadrul unei emisiuni televizate, candidatul unic al coaliţiei PSD-PNL-UDMR pentru alegerile prezidenţiale din luna mai, Crin Antonescu a abordat mai multe subiecte de actualitate pentru politica românească, dar a profitat de ocazie pentru a-l ataca dur pe fostul premier Victor Ponta.

După ce Victor Ponta, fostul său partener de guvernare din perioada USL, a afirmat despre el că a fost şomer timp de 10 ani, Crin Antonescu i-a răspuns cu aceeaşi monedă şi l-a acuzat de asocierea cu Sebastian Ghiță, „sponsorul său moral”, care a fugit din ţară.

„Pe scurt, că domnul Ponta consideră că sunt un candidat nepotrivit, că nu dorește să mă voteze, este un lucru absolut legitim și nu am nimic de comentat. Mai departe, însă, se întâmplă lucruri cu care vrea să fiu clar: eu nu am fugit niciodată din țară. Sebastian Ghiță, sponsorul său moral, a fugit din țară. Eu am stat sau nu am stat șomer 10 ani (nu e exact), dar nu îmi amintesc să îi fii cerut vreun ban lui Victor Ponta.

Nu cred că ar trebuie să preocupe pe toată lumea că am stat eu pe banii soției și ai familiei, ci că au stat alții pe banii lor, ai cetățenilor, în diverse sinecuri și poziții la stat”, a ţinut să puncteze Crin Antonescu.

De asemenea, politicianul i-a atras atenţia lui Victor Ponta că nu are niciun motiv să se victimizeze că a fost hărţuit de DNA, atâta vreme cât el însuşi a numit un procuror-şef „la mica înțelegere cu Traian Băsescu”.

„Și ultima chestiune ce mai spunea cu sistemul Iohannis, că a fost hărțuit, că a luptat. Că spune că i-a fost făcut un dosar de un procuror-șef la DNA pe care l-a numit împotriva angajamentelor noastre elctorale, împotriva voinței mele, în cârdășie intermediată de Elena Udrea, Sebastian Ghiță cu Traian Băsescu. Mă refer la Laura Codruța Kovesi, doamna Kovesi, care conducea DNA-ul care pretinde că l-a hărțuit. Dacă domnul Ponta a fost vreun martir, a fost din prostie sau din josnicie, punând prin înțelegeri descrise de domnul Ghiță, recunoscute de Ponta, mărturisite de Udrea, un procuror-șef la mica înțelegere cu Traian Băsescu, în camere ascunse, adică cu sistemul al cărui martir se pretinde a fi azi”, a spus el.

În ceea ce priveşte alegerile prezidenţiale din luna mai, după ce l-a ironizat pe Călin Georgescu, „marele suveranist”, pentru faptul că a transmis mesale în limba engleză imediat după demisia lui Klaus Iohannis, Crin Antonescu a afirmat că acesta este cel mai „periculos” candidat.

„Este, prin tot ceea ce a spus și ce spune și ce fac oamenii care se declară susținătorii săi, motivul pentru care am și acceptat să candidez, este cel mai periculos pentru destinul României în ipostaza de viitor președinte”, a explicat Crin Antonescu.

În ceea ce îi priveşte pe alegători, el i-a îndemnat să deschidă ochii, sufletul şi mintea şi să aleagă cu înţelepciune.

„De aceea am spus, că după ce deschid ochii să își deschidă mintea, avem suficientă minte încât să decidem singuri pentru viitorul nostru și să distingă între tot felul de povești, să se gândească ce înseamnă sistem, cine e nou, sau foarte nou, sau foarte vechi în politică, cine trebuie să dea socoteală și cum pentru propriul lor trecut și să se gândească cine e credibil pentru viitorul lor. Eu am susținut aceleași lucruri și acum 10 ani, vedeam atunci viitorul Româniie într-un fel și la fel îl văd și azi”, a mai spus candidatul PSD-PNL-UDMR.