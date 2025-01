Crin Antonescu, discuții cu liderii partidelor din Coaliție. „Nu au de ce să mă invite la ședință, nu sunt membru”

Crin Antonescu susține că, până în momentul de față, a discutat cu toți liderii partidelor politice, însă nu crede că va fi invitat la ședința de coaliție care va ava loc săptămâna aceasta.

"Până în acest moment, toți liderii partidelor politice au fost în contact cu mine, am comunicat și, săptămâna aceasta, pe 8-9 vor avea loc discuții. Nu au de ce să mă invite la ședință, nu sunt membru al coaliției. Dacă există niște informații pe care vreau să le dau, mă pot invita, dar nu sunt membru de drept al acestei coaliții", a declarat Crin Antonescu la Antena 3 CNN.

În ceea ce privește relația cu PSD, acesta susține că are încredere în Marcel Ciolacu.

"Nu pot vorbi despre toți, dar în PSD și în conducerea partidului este evident că am încredere, de vreme ce, la propunerea lor, eu am răspuns „da”. Am încredere în continuare. Eu pot să înțeleg mai multe lucruri decât de văd datorită experienței politice.

Știu ce înseamnă un partid mare, știu cât de delicată poate să fie poziția liderului în această situație.

Aștept ca domnul Ciolacu să clarifice acest lucru la dânsul în partid. Poate sunt opinii și în PNL sau UDMR. Își fac forurile, hotărăsc într-un fel și apoi se intră în altă logică", a adăugat fostul lider PNL.