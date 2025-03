Crin Antonescu a declarat că „nu există elefanți” în rândul coaliției și că „nu se teme” de aceștia

Crin Antonescu, candidatul la alegerile prezidențiale din partea coaliției de guvernare, a afirmat vineri, 28 martie, faptul că actualul guvern este „singura garanție a stabilității politice în România”.

Prezent la Adunarea generală a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Antonescu a declarat că actuala coaliție este „expresia perfect-democratică a votului cetățenilor”.

„Această majoritate guvernamentală, această majoritate parlamentară și acest Guvern sunt expresia perfect-democratică a votului cetățenilor. Rămâne să închidem acest ciclu electoral cu o întârziere dureroasă și costisitoare în toate privințele, până la alegerea președintelui.

Această formulă politică, alcătuită din dumneavoastră, din majoritatea parlamentară, din actualul guvern și din viitorul președinte, este garanția, singura garanție, a stabilității politice în România”, a spus Crin Antonescu.

În continuare, candidatul a afirmat că „nu există alternativă la această majoritate parlamentară, nu există alternativă la această formulă de stabilitate”.

„Lumea vorbește, în fel și chip, fiecare după înțelegerea și după nevoile lui despre schimbare. Este clar, probabil, pentru noi toți că e nevoie de schimbări. De schimbări importante, de schimbări multe.

În ceea ce înseamnă funcționarea, autoritatea, prestigiul, performanța clasei politice pe toate etajele ei. Dar ceea ce nouă ne este clar este că aceste schimbări nu pot fi făcute decât de cei care au posibilitatea, în realitate, să le facă”, a spus candidatul coaliției.

Nu în ultimul rând, acesta a declarat în cadrul adunării că „nu există elefanți” în rândul lor și că nu se tem de aceștia.

„Eu sunt convins că în rândurile noastre nu există elefanți, că nu ne temem de elefanți. (...) Sunt convins, de asemenea, că avem argumentele să convingem pe cei care contează nu doar în bătălia electorală, ci și pentru mai târziu în această țară și anume pe cetățeni”, a conchis Antonescu.

Prezent la rândul său la eveniment, premierul Marcel Ciolacu a afirmat faptul că actuala coaliție „are un liant”, acela fiind Crin Antonescu.

„Ştiu că ne-am măcelărit, PSD-ul cu PNL-ul, timp de 3 luni după ce 3 ani de zile am stat spate în spate. A fost o tâmpenie ce am făcut, dar am găsit cu domnul preşedinte Bolojan şi cu dumneavoastră resursele de a depăşi şi a vedea nu interesul nostru de partid, nu interesul nostru personal, interesul şi situaţia complicată prin care trecea România.

Avem un liant, este Crin Antonescu, este şi garantul, de aceea va fi şi în continuare, şi cred că nu ne permitem să mai ratăm o asemenea şansă. Dar acest lucru se face prin implicare", a declarat Ciolacu.

În ianuarie 2017, Preşedintele Klaus Iohannis le-a spus miniştrilor, în deschiderea şedinţei de Guvern pe care o prezida, că „sunt doi elefanţi în încăpere" - ordonanţa de graţiere şi ordonanţa de modificare a codurilor penale, potrivit Agerpres.

„Cunoaşteţi povestea că este un elefant în încăpere, dar nu se vede. Sunt doi elefanţi - ordonanţa de graţiere şi ordonanţa de modificare a codurilor penale.

Evident că şi despre acestea am discutat cu domnul prim-ministru mai de dimineaţă, iar domnia sa mi-a spus că discuţia avusese loc deja cu anumiţi colegi din guvern şi că nu vor fi puse pe ordinea de zi suplimentară aceste două chestiuni privind graţierea şi modificarea codurilor", a afirmat Iohannis.