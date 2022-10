Contre Bode-Drulă pe tema mașinilor de poliție marca BMW. Liderii politici și-au aruncat acuzații grave

Ministrul de Interne și fostul ministru al Transporturilor se acuză reciproc în privința procedurii de achiziție a mașinilor marca BMW pentru Poliția Română.

După ce USR a anunțat săptămâna trecută că a sesizat OLAF și Parchetul European cu privire la licitația de BMW-uri a Poliției Române, lansând acuzații la adresa actualilor lideri guvernamentali și a președintelui Klaus Iohannis și susținând că licitația a fost câștigată de un apropiat al șefului de stat, ministrul de Interne, Lucian Bode, a explicat într-o conferință de presă că fostul ministru a fost cel care a semnat contractul cu anexele privind specificațiile tehnice.

„El cere DNA să se autosesizeze? Ce ar trebui să înțelegem după ce am văzut documentele semnate de el? Că se autodenunță?”, a spus ministrul de Interne, explicând că anexa doi a contractului, unde se află detaliile tehnice ale mașinilor, inclusiv cerința unei cutii automate de 8 plus o treaptă, a fost semnată de șeful USR, Cătălin Drulă, pe vremea când era ministru al Transporturilor.

„Ne aducem aminte ce spunea Drulă acum câteva zile? Că am trecut în caietul de sarcini intenționat cutia 8 plus 1 pentru a favoriza pe cineva în condițiile în care el a semnat contractul care are această anexă inclusiv cu informații despre cutia 8 plus 1. Cât tupeu să ai și să acuzi Poliția Româna, MAI, că au făcut anumite specificații cu dedicație, când nu au făcut decât să preia specificațiile din proiectul tehnic anexă la contractul semnat de ministrul Transporturilor de la acea vreme”, a susținut Lucian Bode, potrivit Digi24.

Lucian Bode a mai explicat că „Ministerul a anunțat public semnarea contractului, printre echipamente fiind enumerate și cele 300 de autospeciale de poliție, deci după ce semnează contractul dă comunicat și promovează public aceste demers. Aveți acest anunț care după ce a fost semnat, ministrul Transporturilor are obligația legală să notifice Ministerul Fondurilor Europene. Așadar, contractul ajunge și la Cristian Ghinea, ministrul de atunci, inclusiv cu specificațiile tehnice. Putem vorbi de ipocrizie, pierderi de memorie, inclusiv despre zicala românească - dacă tăceai, filosof rămâneai”.

Ce spune fostul ministru al Transporturilor

În replică, șeful USR, a transmis într-un mesaj pe Facebook că „licitația (achiziția publică) este făcută de Bode și subordonații săi. Responsabilitatea pentru cerințele cu dedicație le aparține 100% legal. Deci NU SCAPĂ”.

Mai mult, fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă l-a acuzat pe șeful de la MAI că vrea „să inducă voit o confuzie între finanțarea europeană a unui proiect de siguranță rutieră și licitația organizată de subordonații lui cu dedicație”.

Cătălin Drulă a explicat că „Poliția Rutieră are un proiect pe fonduri europene numit „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație” (cod MySmis 125180, Programul Operațional Infrastructură Mare).Bugetul proiectului este de 106.599.765,20 lei. Acesta prevede: 250 de aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor- 4.000 de dispozitive mobile- 1.400 de imprimante mobile termice- 44 de sisteme electronice mobile de depistare a substanțelor stupefiante în salivă- un sistem de colectare a datelor pentru siguranţa în trafic- 300 de autospeciale de poliţie”.

„Formal vorbind, contractul de finanțare europeană pentru proiectele de siguranță rutieră din POIM, se semnează de către Ministerul Transporturilor și Ministerul Afacerilor Interne”, a afirmat Drulă, explicînd: „evident că am aprobat un proiect de siguranță rutieră din fonduri europene”.

Astfel, fostul ministru l-a acuzat pe șeful de la MAI că minet, susținând că „documentele pe care le arată Bode cu detalii tehnice sunt elaborate DE EL ȘI DE SUBORDONAȚII SĂI” și „nu are nicio treabă Ministerul Transporturilor cu girofare, radare și mașini de poliție”, iar semnătura sa nu va fi găsită „pe vreo așa-zisă anexă cu detalii tehnice”, susținând că a fost elaborată de ministrul de Interne.

Fostul ministru a mai acuzat că celelalte dotări din proiectul finanțat cu fonduri europene nu au fost achiziționate, iar număriul mașinilor a fost dublat la 600.