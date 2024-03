Comisia Europeană: România este în întârziere cu reformele și investițiile din PNRR. Trebuie accelerat ritmul / Reacția lui Câciu

Celine Gauer, șefa structurii Comisiei Europene care monitorizează gestionarea PNRR la nivelul UE, a venit cu o serie de avertismente pentru România, atât în ceea ce privește modul cum implementează planul, dar și în ceea ce privește evoluția economică.

Cea care a dat tonul criticilor la adresa României a fost Celine Gauer. „ În 2024 suntem la o răscruce. E un an critic. Asta va determina dacă e un succes sau un eșec pentru țară, a precizat șefa responsabilă de Mecanismul de Redresare și Reziliență. „România este în întârziere față de ce ar fi trebuit”, a subliniat Gauer.

Mai mult, reprezentanta CE a spus direct: „Trebuie accelerat ritmul”. Gauer a precizat că Bruxelles-ul vrea să vadă reforme importante în zona de taxare.

Mai mult, o nemulțumire majoră este modul cum România continua să abordeze subiectul companiilor publice, care au un rol important în stat. „Trebuie să aibă o guvernanță corespunzătoare”, a cerut Gauer.

„Multe apeluri (n.r. - de proiecte) sunt întârziate. Multe investiții nu au început”, a atras atenția Gauer. „Știu că România e obișnuită cu politica de coeziune, cu plus unul, plus 2, plus 3. Aici nu e așa. E o poveste diferită”, a continuat reprezentanta CE.

„Orice cerere care nu e depusă până în 2026, va fi tradusă în pierdere de granturi și posibilă plată a prefinanțării”, a coonchis Gauer.

La rândul său, un alt oficial al Comisiei Europene, Declan Costello (director general adjunct pentru afaceri economice și financiare DG ECFIN), a vorbit desre situația economică, care a afirmat că Bruxelles-ul e „îngrijorat” de situația fiscală din România. Oficialul a subliniat că . execuția deficitului în prima parte a anului este slabă”.

Costello a vorbit și de estimarea pe care o are Comisia față de deficitul pe anul curent. „În momentul de față, mă aștept ca deficitul să fie mai aproape de 7% din PIB în acest an”, a mai afirmat Costello, fiind de părere că „este nevoie de reducerea pragului pentru microîntreprinderi”.

Cum vede Guvernul situația

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a negat faptul că ar fi probleme în ceea ce privește PNRR-ul și ritmul reformelor. „Anumite jaloane și ținte au viteză. Alte jaloane și ținte sunt încă în întârziere. Această întârziere trebuie recuperată. Planul per ansamblu este în progres față de anul trecut. Acest lucru trebuie văzut”, a afirmat Câciu. „Toate țările sunt la jumătate (n.r. - cu Mecansimul de Redresare și Reziliență), iar noi, România, ne situăm în medie”.

Întrebat dacă există riscul ca România să piardă bani, minsitrul a precizat: „Am ajuns în 2026. În acest moment nu există niciun risc, dar noi trebuie să ne ținem de Plan”.