Comisia de la Veneția, sesizată pe legile Justiției. Cum se poziționează principalii actori

USR a anunțat sesizarea Comisiei de la Veneția pe tema legilor Justiției. În același timp, ministrul a susținut că sesizarea trebuia făcută anul trecut, în timp ce USR era în fruntea ministerului.

USR a anunțat că a trimis proiectele pe legile Justiției la Comisia de la Veneția, prin intermediul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).

„Comisia de la Veneția va emite o opinie pe cele trei legi ale justiției. Asta am cerut astăzi în Comisia de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Solicitarea a fost admisă cu majoritatea voturilor. PSD-PNL ar trebui să nu se grăbească: să aștepte punctul de vedere solicitat și să-l implementeze în raport cu prevederile MCV și GRECO”, a transmis Iulian Bulai, potrivit unui comunicat USR.

Fostul ministru Stelian Ion l-a acuzat pe actualul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, că s-a opus sesizării forului internațional înainte de dezbaterea parlamentară. Potrivit MainNews, fostul ministru al Justiției a susținut că „nu avem de-a face cu o monitorizare obișnuită”, ci este vorba despre monitorizare făcută la „cererea expresă” a USR.

În replică, ministrul Cătălin Predoiu a explicat că nu a fost timp pentru sesizarea Comisiei de la Veneția, întrucât actuala dezbatere parlamentară trebuia să aibă loc anul trecut, când USR se afla la Guvernare și în fruntea ministerului Justiției.

„Noi trebuia să facem ceea ce facem astăzi, acum un an de zile. Noi suntem în întârziere cu un an de zile pe procesul de adoptare a acestor legi, pe MCV, pentru că un an de zile s-a dormit, anul trecut, inclusiv în Ministerul Justiției”, a replicat Predoiu.

Predoiu: De ce nu s-a sesizat Comisia de la Veneția anul trecut?

Ministrul a explicat că actuala conducere a explicat în discuțiile cu Comisia Europeană faptul că nu mai este timp pentru o astfel de sesizare, dat fiind calendarul stabilit

„Pe acest calendar, nu mai e, pur și simplu și omenește, timp. De aceea, la dezbaterile generale, am spus: este și nedrept, și incorect, și ipocrit să se reproșeze acum Guvernului, Ministerului Justiției că nu mai sesizează Comisia de la Veneția, ca și când ți se reproșează că nu bifezi o procedură al cărei timp a trecut. Nu este vina noastră asta. Dar am ținut cont de avizele Comisiei de la Veneția”, a mai transmis Predoiu.

Predoiu a mai atras atenția asupra faptului că nu a fost sesizată Comisia de la Veneția de anul trecut.

„De ce nu s-a sesizat Comisia de la Veneția anul trecut? Tot anul trecut era timp să se sesizeze Comisia de la Veneția pe pachetul de legi”, a mai susținut ministrul, precizând că atunci au fost trimise doar două întrebări care priveau câteva articole din legi și nu o sesizare pe întreg pachetul.

Sesizarea Comisiei de la Veneția

Ministrul a mai susținut că în ceea ce privește sesizarea Comsiei de la Veneția, cerută de Comisia de Monitorizarea a APCE, acest lucru face parte dintr-un proces de evaluare pentru toate țările membre.

„Ceea ce s-a votat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei vizează un proces de evaluare pentru toate țările membre, în cadrul căruia este evaluată acum și România. În acest proces de evaluare, se folosesc diverse instrumente, inclusiv Comisia de la Veneția”, a transmis ministrul Predoiu. Potrivit ministrului, este o chestiune diferită, fiind vorba despre „un proces democratic, european, paralel cu ceea ce derulăm noi cu MCV, cu Comisia Europeană, care ne privește pe noi, Ministerul Justiției”.

Și purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a transmis un pucnt de vedere pe tema votului din APCE. Liberalul a arătat că sesizarea Comisiei de la Veneția, solicitată de Comisia ade Monitorizare din cadrul APCE este „o procedură firească pentru toate statele membre UE, atunci când se discută despre reforma din domeniu”.