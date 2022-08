Cătălin Predoiu: Legile Justiției - garantul independenței procurorilor și judecătorilor

Cele trei proiecte de legi ale Justi┼úiei care se afl─â miercuri pe masa Guvernului sunt "garantul" independen┼úei procurorilor ┼či judec─âtorilor, a afirmat ministrul C─ât─âlin Predoiu, ├«n deschiderea ┼čedin┼úei Cabinetului Ciuc─â.

ÔÇ×Legile Justi┼úiei - legea privind statutul judec─âtorilor ┼či procurorilor, privind organizarea judiciar─â ┼či privind statutul CSM - sunt fundamentale pentru cariera judec─âtorilor ┼či procurorilor, func┼úionalitatea instan┼úelor ┼či Parchetelor noastre, dar ┼či a CSM, garantul independen┼úei Justi┼úiei potrivit Constitu┼úiei, dup─â p─ârerea mea, cea mai importat─â institu┼úie ├«n aceast─â 'constela┼úie' de institu┼úii care au atribu┼úii ├«n sistemul judiciar. Aceste trei legi sunt fundamentale pentru Justi┼úie ┼či asta explic─â probabil ┼či dificult─â┼úile din ultimii ani cu privire la cristalizarea unor proiecte care s─â ├«mbun─ât─â┼úeasc─â ┼či dezbaterile aprinse care au ├«nso┼úit ├«ntotdeauna discutarea proiectelor de modificare a Legilor Justi┼úiei", a explicat Predoiu.

Ministrul Justi┼úiei a subliniat c─â a urm─ârit ├«n acest demers c├óteva principii fundamentale, decantate din discu┼úiile pe care le-a avut cu judec─âtorii ┼či procurorii, cu reprezentan┼úii lor, cu societatea civil─â. ├Än primul r├ónd, a men┼úionat el, este vorba despre independen┼úa Justi┼úiei, respectiv independen┼úa judec─âtorilor ┼či procurorilor, precum ┼či de separarea carierelor de judec─âtori ┼či procurori, ┼úin├ónd cont de func┼úiunile constitu┼úionale ale fiec─âreia dintre aceste profesii.

Un alt principiu urm─ârit a fost responsabilizarea Justi┼úiei ├«n raport cu propriile rezultate, cu propria func┼úionalitate, la care se adaug─â ├«nt─ârirea coeren┼úei unor dispozi┼úii ┼či cre┼čterea eficien┼úei sistemului judiciar prin asumarea de responsabilit─â┼úi, a precizat Predoiu.

ÔÇ×Cred c─â sistemul nostru judiciar a ajuns la o maturitate ├«n a-┼či recunoa┼čte propriile vulnerabilit─â┼úi, ├«n a le aborda. Dezbateri cu controverse, dar ├«n orice caz ├«ntr-un sens constructiv este ceea ce am constatat pe parcursul acestor ultime 10 luni de discu┼úii cu reprezentan┼úii judec─âtorilor ┼či procurorilor. (...) Prescrip┼úia r─âspunderii disciplinare a crescut de la doi la trei ani. Am consolidat Inspec┼úia Judiciar─â ┼či am ├«nt─ârit rolul sec┼úiei pentru procurori a CSM ├«n desemnarea propunerilor pentru func┼úiile de rang ├«nalt ├«n cadrul comisiei care urmeaz─â s─â func┼úioneze la Ministerul Justi┼úiei ├«n acest scop. (...) Am uniformizat regulile privind cooptarea procurorilor ├«n cele dou─â unit─â┼úi specializate ale Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie, respectiv DNA ┼či DIICOT. Existau diferen┼úe care nu erau justificate", a detaliat ministrul.

Predoiu: ÔÇ×Depinde foarte mult de modul ├«n care aceste legi se vor a╚Öeza ├«n practic─â ╚Öi vor func╚Ťiona

Potrivit acestuia, a fost subliniat, totodat─â, ├«n proiectele propuse, rolul important, esen┼úial pe care ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie ├«l are ├«n sistemul judiciar, ┼úin├ónd cont de reprezentan┼úii din sistem.

ÔÇ×E un ├«nceput de drum, depinde foarte mult de modul ├«n care aceste legi se vor a┼čeza ├«n practic─â ┼či vor func┼úiona. (...) A┼č vrea s─â afirm, cu legile pe mas─â, c─â niciun articol din aceste trei legi, niciun alineat, nicio interpretare, nicio nuan┼ú─â nu afecteaz─â cu nimic obligativitatea Cur┼úii Constitu┼úionale, a┼ča cum o stabile┼čte art. 147, alin. 4 din Constitu┼úia Rom├óniei. Deciziile CCR, odat─â publicate ├«n Monitorul Oficial, au carcater general de obligativitate ┼či se produc efecte numai pentru viitor. (...) Temerea c─â prin aceste legi noi aducem atingere caracterului obligatoriu al deciziilor CCR este, conform textelor, nejustificat", a sus┼úinut C─ât─âlin Predoiu.

├Än proiectele de lege exist─â, potrivit ministrului, un ├«ntreg capitol consacrat r─âspunderii disciplinare, at├ót pentru judec─âtori, c├ót ┼či procurori. Sunt propuse texte care stabilesc r─âspunderi ├«n caz de ├«nc─âlcare nu numai a deciziilor CCR, dar ┼či a prevederilor obligatorii ale legii, a detaliat el.

De asemenea, a adăugat Predoiu, nicio prevedere nu se referă la raporturile Românie cu Comisia Europeană.

ÔÇ×Nu s-a pus problema ca noi s─â redact─âm aceste legi cu Comisia European─â. S-a pus problema unui exerci┼úiu normal, democratic, firesc, suveran cu partenerii no┼čtri europeni ├«n care am dezb─âtut idei, principii ┼či s-a urm─ârit compatibilizarea acestor legi cu nevoile magistraturii. (...) Nu se exclude rolul Parlamentului, acolo se va stabili finalul, cum vor ar─âta legile pe baza acestor propuneri", a completat ministrul Justi┼úiei.