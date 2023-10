Ciucă: Românii vorbesc limba română și nu trebuie împărtiți în funcție de regiunea în care locuiesc

Fostul premier Nicolae Ciucă, a salutat decizia Ucrainei de eliminare din nomenclatorul oficial invenția numită ”limba moldovenească”, subliniind că limba este un element al identității culturale, care trebuie protejat.

„Salut decizia autorităților ucrainene de a elimina din nomenclatorul oficial invenția numită ”limba moldovenească”. Am spus acest lucru și la forumul ”Rebuilding Ukraine”, la care am participat astăzi. Aceste demersuri începute în urmă cu un an, la nivel de șefi de stat, le-am continuat ca prim-ministru împreună cu omologul meu Denîs Șmîhal și mă bucur că astăzi avem un rezultat concret. După un dialog diplomatic aprofundat în 2022 și continuat în 2023, rezolvarea a venit în urmă cu o săptămână, după ce președintele Klaus Iohannis și omologul său ucrainean, Volodîmîr Zelensky, au semnat, la București, o declarație comună prin care au mandatat guvernele celor două țări să ajungă la o soluție, cu respectarea tuturor aspectelor legale”, a transmis fostul premier cu privire la anunțul făcut de Marcel Ciolacu.

Totodată, fostul șef de guvern a subliniat că „Românii vorbesc limba română și nu trebuie împărtiți în funcție de regiunea în care locuiesc”, arătând că, „de aceea, gestul Ucrainei este unul firesc, care vine după ce Republica Moldova, în luna martie a acestui an, a înlocuit în Constituția sa ”limba moldovenească” cu limba română”.

„Aceste decizii reflectă o normalitate democratică. Limba unui popor nu poate fi motiv pentru discriminare sau propagandă. Limba este un element al identității culturale și trebuie protejată pentru viitor. Am încredere că și restul aspectelor care privesc minoritatea românească din Ucraina vor fi soluționate cât mai rapid posibil”, a mai transmis șeful Senattului României.

Și președintele Klaus Iohannis a salutat decizia guvernului ucrainean într-un mesaj transmis pe platforma X. La rândul său, președintele statului ucrainean, Volodimir Zelenski, a mulțumit pentru sprijinul privind demersurile Ucrainei pentru aderarea la UE.

Anunțul a fost făcut, în cadrul unei vizite în statul vecin, de premierul Marcel Ciolacu, care i-a mulţumit premierului Ucrainei pentru sprijinul acordat în decizia Guvernului ucrainean ca limba oficială pentru minoritatea română din Ucraina să fie româna şi nu „limba moldovenească”