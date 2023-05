Ciucă, în ședința PNL: „Am pus amprenta pe dezvoltare, educație și sănătate”. Ce spune despre împărțirea ministerelor

Premierul și șeful liberalilor Nicolae Ciucă a subliniat în ședința Biroului Politic Național că nu a fost corect ca „nu PNL este generator de discuții”, ci și-a pus aprenta pe dezvoltare, educație și sănătate”, ținându-și toate angajamentele.

În ședința de marți dimineață, premierul Nicolae Ciucă le-a explicat liberalilor că „PNL a fost un partener onest și predictibil la guvernare, și-a ținut toate angajamentele, a urmărit doar dezvoltarea sănătoasă a României și stabilitatea”.

„Nu am cerut absolut nimic, am cerut să ne facem treaba, am pus amprenta liberală pe dezvoltare, educație sănătate”, le-a mai transmis premierul liberalilor, subliniind că „nu PNL este generator de discuții”.

„Putem sa înțelegem ca sunt alte discuții, ok dacă sunt negociem. Dar nu a fost corect sa aibă loc niște discuții, care nu au vizat funcții, absolut de loc și sa se arunce fake news-ul ca noi am vrea posturile cuiva”, a mai susținut șeful liberalilor.

Discuții în PNL privind renegocierea protocolului cu PSD

Potrivit informațiilor „Adevărul”, în ședința Biroului Politic Național, din sală s-a propus ca echipa de negociere să ceară un pact de neagresiune între partenerii de coaliție, precum și un pact de necolaborare cu AUR, partidul condus de George Simion.

De asemenea, liderul liberal Rareș Bogdan ar fi susținut că PNL „trebuie să lupte” cu PSD ca să „iasă mai în față”, subliniind că este nevoie de mai multă atenție și implicare din partea membrilor PNL pentru a nu ajunge la un procent sub 20% în sondaje.

Liderii PNL au refuzat să facă declarații înaintea ședinței Biroului Politic Național al PNL. Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a afirmat însă că Ministerul Transporturilor va fi condus de liberali, în contextul în care social-democrații ar dorii flexibilizarea protocolului și păstrarea portofoliului.

Președintele PNL, actualul premier Nicolae Ciucă, a subliniat că este nevoie ca țara să fie guvernată și să existe echilibru, arătând că PNL nu a cerut nimic în cadrul discuțiilor cu PSD.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a firmat că deciziile si mandatul sunt hotărâte în ședința care începe. Mai vocal a fost liderul liberal Vasile laga, care a afirmat că își menține ideea că „greii partidului” trebuie să se implice în activitatea Guvernului.