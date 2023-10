Ciucă: Sunt convins că există un plan prin care să putem evita suspendarea fondurilor europene

Președintele Senatului se arată convins că la nivelul ministerelor de Finanțe și Fondurilor Europene există un plan prin care România să evite suspendarea fondurilor europene din cauza unui deficit excesiv. Ciucă a punctat că măsurile luate de țara noastră au fost în „deplină” coordonare cu Comisia Europeană.

„Este o decizie care se ia în baza unei analize la nivelul Comisiei Europene (...) şi această decizie nu se va lua de azi pe mâine, trebuie să avem toate datele finale agregate, vedem care sunt proiecţiile viitoare şi, mai mult decât atât, măsurile care s-au luat au fost în deplină conlucrare, coordonare cu CE şi sunt convins că la nivelul Ministerului de Finanţe, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene există în momentul de faţă plan prin care să putem să evităm suspendarea fondurilor europene", a explicat Nicolae Ciucă, potrivit Agerpres.

Liberalul a punctat că deficitul bugetar este un subiect în discuţie, iar Guvernul, prin măsurile pe care şi le-a asumat, are nevoie să stopeze acest deficit.

„Deficitul este subiectul discuţiilor şi dezbaterilor, care trebuie să rezolvat. Avem nevoie ca prin măsurile pe care le-a asumat Guvernul să stopăm acest deficit, să putem să luăm decizii astfel încât economia României să poată să rămână în continuare... Luna septembrie este o lună unde nu se colectează foarte mulţi bani la buget. Ştim cu toţii, în octombrie va fi luna în care vom avea o colectare consistentă. Am discutat cu ministrul Finanţelor, am discutat şi cu premierul, este important ca, aşa cum am procedat şi până acum, să gestionăm foarte bine cheltuielile la nivelul aparatului de stat şi să găsim acele soluţii prin care să colectăm mai mulţi bani şi să combatem evaziunea fiscală, iar banii pe care îi colectăm să poată să fie investiţi aşa cum trebuie în economie", a subliniat președintele Senatului.

Totodată, Nicolae Ciucă a precizat că Guvernul va discuta în ședința de joi acte normative care vizează „în mod deosebit” eficientizarea aparatelor tehnice de la nivelul structurilor guvernamentale, pentru a se putea aplica măsurile cuprinse în legea pe care Executivul şi-a asumat răspunderea.