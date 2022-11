Ciucă, după racheta căzută în Polonia: Nu putem că nu se poate întâmpla și la noi

Premierul susține că un eveniment asemănător celui din Polonia, unde o rachetă a ucis două persoane dintr-o localitate aflată la câțiva kilometri de Ucraina, este foarte greu de previzionat.

Nicolae Ciucă susține că măsurile de securitate suplimentare în județele aflate la frontiera cu Ucraina țin de Ministerul Apărării Naționale. Premierul a precizat că România este o țară sigură, însă nu „nu putem să spunem că nu se poate întâmpla ceea ce s-a întâmplat în Polonia”.

"În acest moment este o situaţie care încă are un efect emoţional şi este normal să fie aşa pentru că au murit oameni. Este o problemă care ţine efectiv de măsurile care se iau la nivelul Ministerului Apărări Naţionale şi nu aş vrea să anticipez măsurile care sunt probabil în analiză, iar partea aceasta de siguranţă eu pot să vă spun că, aşa cum de fiecare dată am avut posibilitatea, şi acum susţin că prin tot ceea ce facem la nivelul Guvernului împreună cu aliaţii nu facem altceva decât să luăm toate măsurile astfel încât să nu avem astfel de evenimente. România este o ţară sigură. Sigur, nu putem să spunem că nu se poate întâmpla ceea ce s-a întâmplat în Polonia, este foarte greu de previzionat, este foarte greu de anticipat un astfel de eveniment. Nu vreau să vă spun acum că suntem în măsură să dispunem de mijloace tehnice să prevenim orice astfel de situaţie, e imposibil", a declarat premierul Ciucă, la Baia Mare.

Ciucă: Am fost în contact permanent cu Polonia și NATO

Autoritățile române au fost în contact permanent cu cele poloneze, cât și cu partenerii din NATO, după incidentul petrecut la granița dintre Polonia și Ucraina.

Polonia, membră NATO, a declarat că racheta a căzut pe o cultură de cereale dintr-un sat aflat la aproximativ 6 km de granița cu Ucraina și că în urma atacului, au murit două persoane.

„Încă de aseară, împreună cu ministerele și instituțiile de linie, am fost în contact permanent atât cu autoritățile poloneze, cât și cu partenerii noștri din Alianța Nord-Atlantică. Am desfășurat și am fost parte la întreg procesul de analiză și urmează ca în această dimineață, la ora 11, ora României, să aibă loc reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori. În funcție de analiza și concluziile prezentate, vom comunica firul evenimentelor următoare”, a declarat premierul Ciucă după incidentul din Polonia.