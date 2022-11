Ciucă: Am fost în contact permanent cu Polonia și partenerii NATO. Am fost parte la întreg procesul de analiză

Premierul a precizat, la începutul ședinței de Guvern, că încă de aseară autoritățile române cu fost în contact permanent atât cu cele poloneze, cât și cu partenerii din NATO, după incidentul petrecut la granița Poloniei cu Ucraina.

„Încă de aseară, împreună cu ministerele și instituțiile de linie, am fost în contact permanent atât cu autoritățile poloneze, cât și cu partenerii noștri din Alianța Nord-Atlantică. Am desfășurat și am fost parte la întreg procesul de analiză și urmează ca în această dimineață, la ora 11, ora României, să aibă loc reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori. În funcție de analiza și concluziile prezentate, vom comunica firul evenimentelor următoare”, a declarat premierul Ciucă.

O reacție a Guvernului a avut loc încă de aseară, la câteva ore după incidentul petrecut la frontiera Poloniei cu Ucraina. „Guvernul României, prin ministerele și instituțiile de linie, este în contact cu aliații și analizează situația generată de căderea rachetelor pe teritoriul Poloniei. Suntem alături de aliații și prietenii poloni și pregătiți să procedăm în funcție de evoluția situației”, se arată într-un mesaj pe Facebook al Guvernului.

Reuniunea NATO

NATO organizează miercuri o reuniune de urgență pentru a discuta despre atacul cu rachete din estul Poloniei, în apropiere de granița cu Ucraina, care a provocat marți moartea a două persoane, scrie Reuters.

Reuniunea ambasadorilor NATO de la Bruxelles va fi prezidată de secretarul general Jens Stoltenberg, care va susține o conferință de presă în jurul orei 11.30, a precizat NATO, în contextul în care există îngrijorări că incidentul ar putea fi un declanșator al războiului din Ucraina care să se extindă în țările vecine.

Polonia, membră NATO, a declarat că racheta a căzut pe o cultură de cereale dintr-un sat aflat la aproximativ 6 km de granița cu Ucraina și că în urma atacului, au murit două persoane.

Aliații NATO și-au exprimat rapid îngrijorarea și sprijinul. „Reacția aliaților noștri, sprijinul lor fără echivoc și dorința de a fi alături de noi, arată că suntem o țară mult mai sigură decât dacă nu am fi fost în NATO", a declarat miercuri ministrul adjunct de Externe al Poloniei, Pawel Jablonski, la postul de radio privat RMF FM. „În calitate de țară care se învecinează cu Ucraina, putem fi expuși la diverse tipuri de incidente”, a adăugat el.

Numeroși aliați au cerut investigații amănunțite privind sursa rachetei. Președintele american Joe Biden a declarat că probabil nu a fost lansată din Rusia.

Rusia neagă orice implicare

Între timp, Rusia a declarat că nu are nimic de-a face cu explozia. De asemenea, Polonia va invoca, probabil, articolul 4 al NATO , au declarat oficialii polonezi în primele ore ale zilei de miercuri.

Articolul 4 este un apel la consultări între aliați în fața unei amenințări la adresa securității. Explozia de marți de la o fermă din apropierea graniței ucrainene a avut loc în timp ce Rusia a lansat un val de rachete care a vizat infrastructura energetică ucraineană, atacuri despre care Kievul a spus că au fost cele mai puternice din cele aproape nouă luni de război.

Majoritatea statelor NATO și-au arătat solidaritatea cu Polonia, fiind gata să o sprijine.