Ciucă: 7,2% din PIB vor fi pentru investiții în 2023 / Cât reprezintă și ce diferențe sunt față de 2022

Premierul României a anunțat că în bugetul pe 2023 vor fi alocate 110 miliarde lei pentru investiții, ceea ce înseamnă 7,2% din PIB, fiind cu 20 de miliarde mai mult față de anul în curs.

„Anul viitor vom avea o creștere semnificativă a bugetului alocat investițiilor: 7,2%, reprezentând peste 110 miliarde de lei. Și anul acesta, am alocat cea mai mare sumă din ultimii 32 de ani pentru #investiții, aproape 90 de miliarde de lei. Măsurile bune luate de guvern se văd în creșterea economică a României, dar și în creșterea investițiilor străine directe, care au fost peste 9 miliarde de euro în 2022”, a afirmat Nicolae Ciucă, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a premierului.

„Investițiile înseamnă, pe lângă dezvoltare și modernizare în toate sistemele cheie, și crearea de noi locuri de muncă. În contexte economice dificile, precum cel prin care trecem, investițiile sunt cea mai bună soluție pentru a le asigura cetățenilor un trai decent, mai multe oportunități și creșterea #veniturilor”, a mai arătat șeful Guvernului.

Alte măsuri din noul buget

Liderul de la Palatul Victoria a anunțat în urmă cu două săptămâni și creșterea punctului de pensie. Premierul României a anunțat măsurile Coaliției privind creșterea pensiilor, inclusiv ajutoarele țintite pe care la va da Guvernul pe care îl conduce.

„În ședința Coaliției de guvernare, care a avut loc în această seară, am decis următoarele: Pentru pensiile pe contributivitate, am decis creșterea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei. Totodată, anul viitor vom continua acordarea unui sprijin țintit pentru pensionarii cu pensii mici, astfel: 1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 lei, respectiv 600 de lei pentru pensiile între 2.001 și 3.000 de lei. Sumele vor fi împărțite în două tranșe care se vor acorda semestrial pe parcursul anului 2023”, se arată într-un mesaj al lui Nicolae Ciucă pe Facebook.

„Persoanele care au pensii mai mici de 1.700 de lei vor primi și anul viitor voucherele sociale de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului. Vom acorda un sprijin de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, pentru pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani şi care au pensii mai mici de 2.000 de lei. Această sumă va fi împărțită în două tranșe pentru a acoperi cheltuielile din iarna aceasta și din iarna viitoare”, mai arată premierul.

De asemenea, există o înțelegere de principiu privind salariul minim de 3.000 de lei, din care 200 de lei să nu fie impozitați. Însă nu e luată încă decizia finală, fiind o nouă rundă de negocieri pe tema neimpozitării unei sume mai mari din salariu.

Fără pensii speciale pentru aleșii locali

Primarii, viceprimarii, președinții de CJ și vicepreședinții de CJ nu vor primi pensii speciale nici în 2023, fiind pentru al patrulea an când un guvern amână intrarea lor în plată. Pe de altă parte, parlamentarii vor continua să beneficieze de pensii speciale, fiind deja alocați bani pentru acestea.