Ciolacu: Nu e niciun acord PSD cu PNL pentru alegerile locale. Nu candidez la Primăria Capitalei

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, că formațiunea pe care o conduce nu are vreun acord cu PNL în ce priveşte alegerile locale pentru candidaturi comune. Premierul a dat asigurări totodată cu nu va candida la Primăria Municipiului București.

Întreba, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, după o vizită la Şantierul Naval Constanţa, dacă va mai fi valabil un acord între PSD şi PNL pentru desemnarea primarilor în exercițiu, pentru municipii şi reședintele de judeţ, liderul social democraților a afirmat că de fapt nu există nici un fel de acod în acest sens.

„Eu nu am niciun acord! Nici cu PNL-ul. Eu am un singur acord cu colegii mei din PSD, deoarece sunt preşedintele. Nu am făcut acord cu nimeni, nu a făcut nimeni niciun acord. Eu v-am spus că PSD va avea candidaţi, de obicei a avut în fiecare localitate. Nu e acord nici pentru consiliul județean, nici primărie, nici pe Lună, nici pe NATO. Nu e niciun acord cu nimeni", a declarat Marcel Ciolacu.

Totodată, cu privire la subiectul vehiculat în presă că ar putea candida la Primăria Capitalei a răspuns răspicat: "Nu candidez! Eu sunt prim-ministru. Eu plec din prim-ministru să mă duc la primărie? Nici n-am vrut să răspund la această întrebare care e stupidă ca şi concepţie, ca umană".

Precizările vin după mai multe speculații privind candidatul la PMB. S-a vehiculat inclusiv că Daniel Băluță ar putea fi propus la șefia Capitalie, dar recent el a anunțat că exclude această posibilitate deoarece își dorește să continue proiectele începute la sectorul 4, în fruntea căruia se află.

Candidatul la „candidatură”

Pe de altă parte, Gabriela Firea a declarat că ea este prezentată drept „candidatul la candidatură” pentru alegerile din acest an de la Primăria Capitalei și a menționat că a propus un acord prin care își asumă că nu va folosi funcția de edil al Capitalei pentru preluarea șefiei partidului.

De altfel, Marcel Ciolacu a fost întrebat vineri și când se vor anunța candidații pentru alegerile locale, și a răspuns că primordial acum este anunțarea propunerilor pentru alegerile europarlamentare.

„Primele alegeri pe care le avem sunt alegerile europarlamentare, nu am apucat cu șeful de Campanie, cu dl. Tudose, încerc în această deplasare să încercăm în perioada următoare să anunțăm candidații de la europarlamentare. Să finalizăm care sunt primele alegeri, primele alegeri, pe data de 9 iunie sunt alegerile europarlamentare. Pe urmă ar urma alegerile locale. Ca fiecare dintre noi, ne ocupăm în primul rând de ce este prima oară”, a menționat Ciolacu.