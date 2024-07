Ciolacu la Internaționala Socialistă: „PSD a câştigat detaşat alegerile”. Sanchez: „Ne confruntăm cu ascensiunea extremei drepte și extremismului populist” VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sâmbătă, la reuniunea Internaţionalei Socialiste (IS), care are loc la Bucureşti, că Partidul Social Democrat a câştigat detaşat alegerile locale şi europarlamentare în România, atrăgând atenția, printre altele, în discursul său, asupra războiului din Ucraina și conflictului din Fâșia Gaza. Președintele Consiliului de Miniștri din Spania, Pedro Sanchez, președintele IS, a precizat că extrema dreaptă și extremismul populist „înregistrează progrese solide pe întregul continent”.

„PSD a câştigat alegerile detaşat în România, atât cele europarlamentare şi, pentru prima oară, şi în urbanul mare avem peste 50% dintre toate localităţile. Campania electorală, să fim sinceri, a fost despre nivel de trai şi despre economie. De fapt esenţa în acest an, mai ales după războiul din Ucraina, total incorect, este despre nivelul de trai şi despre solidaritatea noastră faţă de Ucraina şi, nu în ultimul rând, faţă de Republica Moldova. În Republica Moldova urmează să avem iarăși alegeri în octombrie și chiar dacă nu este un război armat, cum este în Ucraina, în Republica Moldova este un război hibrid”, a declarat Marcel Ciolacu, la reuniunea Internaţionalei Socialiste - secţiunea Europa.

Liderul social-democrat a adăugat că speră ca alegerile din Franța să fie câștigate de socialiști.

„Sperăm să câştigăm şi în Franţa, aşa cum spunea secretara generală, dar cel mai important este ca împreună să găsim soluţii reale şi complete la provocările actuale în faţa unor mişcări populiste şi extremiste care de fapt vor puterea cu orice preţ şi vor în continuare să propage o ură şi o dezbinare”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Războiul din Ucraina și conflictul din Fâşia Gaza

Premierul a susținut că războiul din Ucraina „nu este un război între Federația Rusă și Ucraina”, ci este un război între „un dictator și un stat democrat care trebuie să-și aleagă singur destinul”, amintind de donarea sistemului Patriot de către România.

„Am încercat în tot mandatul meu să ajut în primul rând economic Ucraina, astfel încât şi ea să fie cât se poate de mult sustenabilă economic în acest moment. Aceste lucruri au adus costuri şi în rândul fermierilor şi în rândul electoratului. Dar cred că, explicând foarte bine oamenilor, că cu adevărat, din trei concedii facem doar două în acest moment, din cauza acestui război. Dar solidaritatea noastră trebuie să fie una foarte clară şi Ucraina trebuie să câștige acest război, fiindcă altfel Vladimir Putin se va multiplica în fiecare stat pe care îl reprezentăm. Ăsta este viitorul în cazul în care Ucraina va pierde războiul”, a spus Marcel Ciolacu.

Premierul a vorbit și despre conflictul din Fâşia Gaza, unde a afirmat că „nu s-a reuşit a se găsi până acum un echilibru şi o stopare” a acestuia.

„Din punctul meu de vedere, în acest moment, politicul joacă un rol mult prea mare în Fâşia Gaza şi ar trebui intervenit şi aici. Cred că după acest comitet ar trebui să găsim şi o comunicare clară din partea Internaţionalei Socialiste cu privire la acest conflict, pentru că oricând poate interveni ceva astfel încât situaţia din Orient să nu mai poată fi controlată politic, cum se întâmplă în acest moment”, a spus prim-ministrul

Președintele PSD a menționat și problema statelor din Balcanii de Vest despre care a spus că „aşteaptă de mult prea mult timp o decizie a Uniunii Europene” privind aderarea.

„Avem colegii noștri și din Albania, Serbia, Muntenegru şi Bosnia-Herţegovina, deja acumulează mult prea multă frustrare după tot acest timp foarte lung de când aşteaptă să intre în UE. Şi vă spun cu toată sinceritatea, România nu era pregătită, și nici Bulgaria nu era pregătită, sută la sută să intre în UE, dar după ce am intrat în UE toate reformele au luat o altă dinamică şi a fost mult mai uşor şi cetăţenii au susţinut mult mai repede această aderare. Cred că provocările următoarei Comisii sunt mult mai mari şi poate nu trebuie să aşteptăm 5 ani de zile ca să schimbăm anumite direcţii stabilite de către Comisie la începutul mandatului, mai ales când am avut crize pandemice, energetice şi de securitate”, a mai spus liderul social-democrat.

Președintele Consiliului de Miniștri din Spania, Pedro Sanchez, președintele IS, a reamintit că tot în București, s-a desfășurat un Comitet foarte important al Internaționalei Socialiste în februarie 1999. „În acel Comitet, I.S. a cerut Uniunii Europene să aibă curajul să conducă, să aibă o viziune pe termen lung, să își dezvolte și promoveze valorile. A cerut ca social-democrații să aibă un rol principal în modelarea Europei viitorului. Așadar, au trecut 25 de ani, iar unele dintre acele reflecții sunt la fel de valide, dacă nu chiar mai valide decât erau atunci”, a adăugat Sanchez.

Sanchez: Ne confruntăm cu ascensiunea extremei drepte și extremismului populist

Președintele IS a afirmat că extrema dreaptă și extremismul populist „înregistrează progrese solide pe întregul continent” și că „Internaționala Socialistă trebuie să fie un simbol al speranței pentru oamenii progresiști”.

„Astăzi ne confruntăm cu ascensiunea extremei drepte și extremismului populist, care înregistrează progrese solide pe întregul continent. Nu putem nega acest lucru. Nu doar la urnele de vot, își impun cu succes modelele asupra partidelor convenționale de dreapta, care sunt incapabile să se împotrivească presiunii lor. Acestea sunt din ce în ce mai înclinate să preia discursul extremei drepte în privința imigrației, egalității de gen sau luptei împotriva schimbărilor climatice. Cred că acesta este un moment al adevărului. Astăzi, nu ne mai putem baza pe forțele de care am fost separați printr-un abis ideologic, dar cu care am împărtășit o determinare comună de a înfrunta extrema dreaptă. Prin urmare, depinde de noi să ne apărăm. Este responsabilitatea noastră să facem față acestui val reacționar, deoarece nimeni altcineva n-o va face. Suntem ultima linie de apărare și depinde de noi ca Europa să nu-și trădeze propriul suflet. Cu toate astea, nu suntem singuri. Ne avem unii pe ceilalți. Și aceasta este responsabilitatea istorică pe care Internaționala Socialistă trebuie să și-o asume astăzi, să fie un simbol al speranței pentru oamenii progresiști de pe continent, din Europa, și să ridice punți în fața provocărilor comune”, a spus Sanchez.

Pedro Sanchez a afirmat că Europa a învățat dintr-un trecut tragic ce valori sunt importante și că în contextul războaielor care amenință porțile Europei și că „extrema dreaptă trebuie oprită ca să nu guverneze”.

„Europa a învățat dintr-un trecut tragic să apere pacea și dialogul, să înțeleagă alte culturi și civilizații, să lupte împotriva nedreptății și inegalității și să conducă lumea în marea cauză a secolului al 21-lea, egalitatea dintre bărbați și femei. Astăzi, cum a spus Marcel, pacea este amenințată de războaie la porțile Europei în Ucraina, dar și în Orientul Mijlociu, în Gaza, și nu mai putem considera de la sine înțelese progresele pe care le-am crezut consolidate, deoarece riscul de regres este real. Este foarte real, din nefericire. Trebuie să acționăm cu determinare și cu loialitate față de principiile noastre, principiile și valorile familiei social-democrate. Trebuie să ne consolidăm democrația și să îi punem la dispoziție instrumentele necesare pentru a lupta împotriva celor care polarizează și distrug societăți prin minciună, înșelătorie și, firește, dezinformare. (...) Trebuie să transformăm această victorie morală într-o victorie reală, deoarece aceasta este calea pentru a opri extrema dreaptă să guverneze”, a precizat președintele Consiliului de Miniștri din Spania.

Președintele IS a afirmat că „amploarea provocărilor cu care ne confruntăm este enormă”. „Acesta este motivul pentru care am propus crearea unui Comitet al Internaționalei Socialiste Europene pentru a promova în primul rând dialogul între partidele noastre, care cred că este foarte necesar, pentru a ne înțelege reciproc, pentru a vedea cum putem coopera și colabora, dar, pe deasupra, pentru a lărgi acest dialog cu alte partide membre ale organizației noastre de pe alte continente, Africa, bineînțeles, dar și America Latină, unde ascensiunea populismului reacționar este deosebit de îngrijorătoare”, a mai spus Pedro Sanchez.