Ciolacu: Gabriela Firea îl va bate pe Nicușor Dan / Ce spune despre liniile roșii din partid

Marcel Ciolacu a subliniat, în fața tinerilor din TSD, că în ciuda unor săgeți între el și Gabriela Firea, aceasta va fi candidatul partidului pentru Primăria Capitalei și îl va bate pe Nicușor Dan.

„Mă adresez dumneavoastră, ca să știți clar. Gabriela Firea e și colega mea, și prietena mea. Amândoi învățăm unul de la altul. Avem și păreri diferite. E un lucru normal. Asigură democrația în partid. Câteodată ne mai trimitem și câte o săgeată, dar în limitele bunului-simț și al respectului. Cu niciun coleg nu am trecut o linie roșie. Încerc cu Gabriela și colegii să aducem climatul de camarazi”, a precizat președintele PSD, în fața tinerilor social-democrați (TSD)

Marcel Ciolacu a amintit de faptul că sub altă conducere în partid au existat tensiuni. „S-a condus un pic cu învrăjbire, cu o intenție de a dezbina și a conduce. Dar lucrurile acestea țin o perioadă de timp (...) Gabriela Firea îl va bate pe Nicușor Dan de o să-i sară apa-n cap”, a subliniat șeful PSD.

Gabriela Firea a răspuns la scurt timp, tot într-un discurs adresat tinerilor social-democrați: „Eu merg unde mă va trimite echipa PSD. Ăsta e spiritul PSD. Trebuie să avem o singură dorință: să pune, oamenii pe primul loc”, a punctat ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

De unde au plecat tensiunile

Tensiunile au început după ce Marcel Ciolacu a declarat, într-o conferință de presă de la Buzău, că Gabriela Firea trebuie să aleagă ce vrea, fie candidează la Primăria Capitalei, fie la prezidențiale, pentru că nu poate la amândouă. Firea a venit cu precizări la scurt timp după conferința lui Ciolacu.

„Dacă sunt sănătoasă şi în formă fizică maximă, cu energie, cu putere de muncă (...) mi-aş dori să candidez din nou şi să îmi continui proiectele care, din păcate, sunt acum majoritatea dintre ele îngheţate, în special cele de mare infrastructură, cele din domeniul sănătăţii şi cele din domeniul social. (...). Deocamdată am, consider că o am deja, susţinerea colegilor din Partidul Social Democrat. Preşedintele Ciolacu (preşedintele PSD, Marcel Ciolacu n.r) a făcut precizări în ultima perioadă tocmai pentru că au fost tot felul de speculaţii, cum că nu m-aş bucura de susţinerea colegilor", a precizat, miercuri, Gabriela Firea, la briefingul susţinut la finalul şedinţei de Guvern, întrebată dacă îşi doreşte o nouă candidatură la Primăria Capitalei.

Pe de altă parte, Firea a transmis că în cazul în care PSD va dori să lanseze un alt candidat în cursa pentru Primăria Capitalei, ea va accepta acest lucru şi îl va susţine.

„În cazul în care colegii mei din PSD au un alt candidat care să fie, să spunem, mai mult decât aş putea eu să ofer ca şi garanţie de responsabilitate în administraţie, nu este cu supărare, în politică nu este cu supărare, nu am decât să accept faptul că există un candidat mai pregătit decât mine din punct de vedere administrativ, politic, al energiei, al dorinţei de a face şi îl voi susţine. Nu înseamnă că eu trebuie să îmi impun propria candidatură. Dacă va fi cineva mult mai pregătit propus, nu ar fi nicio problemă, există loc sub soare pentru toată lumea. Eu aşa consider. Avem unde să muncim pentru cetăţeni, nu neapărat trebuie să fim într-o anumită poziţie. Iată că şi aici pot să fac anumite lucruri, spun că nu puţine, chiar dacă nu mai sunt primar", a spus Firea.