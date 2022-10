Ciolacu: Firea va fi candidatul PSD la Primăria Capitalei. Știu cu certitudine

Șeful PSD a anunțat că Gabriela Firea va fi cu „certitudine” candidata social-democraților la Primăria Capitalei, la alegerile din 2024, însă nu știe cine va fi reprezentantul partidului la prezidențiale.

„Nu știu cine o să fie candidatul la președinție. Eu, personal, nu știu acest lucru. În schimb, știu cu certitudine un lucru: Gabriela Firea va fi candidatul PSD la Primăria Generală. Și cum se spune la București: dacă buzoienii ar lipsi o zi, s-ar circula normal. Cred că e cazul să ne implicăm în viitoarea campanie electorală direct”, a afirmat liderul social-democrat, la evenimentul prilejuit de alegerile PSD Buzău.

De altfel, Marcel Ciolacu a subliniat că ar fi vrut ca la preluarea mandatului de președinte al PSD să fi putut avea capacitatea de comunicare a Gabrielei Firea.

Gabriela Firea a precizat în urmă cu o lună că nu îşi doreşte să candideze la alegerile prezidenţiale şi că şi-ar dori să candideze la alegerile de la Primăria Capitalei, dar înţelege că sunt anumite jocuri care se fac, pentru că întotdeauna trebuie să fie conflicte.

„Categoric, eu îmi doresc să continui proiectele de la Bucureşti, nici nu s-a pus problema să vizez o altă funcţie”, a explicat Firea.

Unitatea PSD, importantă pentru Ciolacu

Liderul PSD a vorbit la Buzău despre unitatea partidului, amintind calitățile lui Vasile Dîncu, Mihai Tudose, Marian Neacșu sau Paul Stănescu. Ciolacu a recunoscut relația apropiată pe care o are mai ales cu Marian Neacșu și cu Mihai Tudose, prieteni de numeroși ani.

Șeful PSD a precizat că prin demisia lui Dîncu, cei din Guvern și-au „creat o problemă”, însă i-au creat și lui, pentru că trebuie să gestioneze situația acum.

Marcel Ciolacu a precizat că în 2023 va fi schimbat statutul PSD și tot atunci vor începe și discuțiile despre candidatul formațiunii la prezidențiale, pentru moment premature dezbaterile pe această temă.

„Am închis cutuma că președintele partidului este automat și candidat la funcția de președinte! Am introdus faptul că, de această dată, nu numai un grup restrâns de oameni va alege viitorul candidat. Nu. Cine dorește să acceadă la această funcție trebuie să meargă în fiecare județ, în interiorul fiecărei organizații, cu competitorii pe care o să-i aibă și să explice de ce dorește să devină președinte. Este o decizie care mă privește și pe mine, și pe copiii mei, și pe ai lor. Cred că este abordarea corectă”, afirma președintele PSD, într-un interviu pentru DC News, în urmă cu câteva săptămâni.

Situația la Apărare, tranșată săptămâna viitoare

Ciolacu a anunțat de joi că săptămâna viitoare va fi tranșată situața la Apărare și că nu se pune problema unor schimbări de portofolii între PSD și PNL. „E un minister care personal are o conotaţie specială. Printre cele mai mândre perioade în viaţa mea a fost când am fost interimar la Apărare. Pe urmă, am rămas vicepremier. Cred că luni ar trebui să avem o coaliţie şi discuţii în interiorul coaliţiei, apoi un Consiliu Naţional săptămâna viitoare unde să desemnăm pe cineva să reprezinte MApN”, a punctat social-democratul, deși PSD nu mai e încântat de păstrarea ministerului.