Ciolacu, în Financial Times: România va susține coridorul de export din Ucraina, în ciuda atacurilor rusești / Ce obiectiv are pentru deficitul bugetar

România va dubla capacitatea principalului său port la Marea Neagră și a rutelor de transport maritim pe Dunăre în termen de două luni pentru a ajuta Ucraina să-și trimită cerealele în afara razei de acțiune a Rusiei, potrivit afirmațiilor făcute de premierul Ciolacu.

„Ucraina va avea aproximativ 40 de milioane de tone de cereale pentru export în 2023”, a declarat Ciolacu. „Pentru a (facilita) acest lucru, am crescut capacitatea atât în portul Constanța, cât și pe căile de acces către portul Constanța pentru a face acest lucru posibil. Ne-am mobilizat cât de bine am putut”, potrivit Financial Times.

„Ne-am învăţat bine lecţiile despre Rusia", a declarat Ciolacu. „Suntem la zero dependenţă faţă de energia sau resursele ruseşti. Sprijinul nostru pentru Ucraina este necondiţionat", a asigurat Ciolacu în primul său interviu acordat presei internaţionale de când a devenit prim-ministru, în iunie. Ciolacu spune că Bucureştiul nu se va lăsa intimidat de Moscova şi şi-a exprimat încrederea că apartenenţa ţării sale la NATO va descuraja Rusia de la orice ostilitate directă. „Nu există niciun risc de securitate pentru România în acest moment", a estimat premierul.

Capacitatea crescută a portului Constanţa şi a altor rute va permite exporturilor de cereale ucrainene să se dubleze, ajungând la 4 milioane de tone pe lună, a explicat el. „Investiţiile sunt în curs de desfăşurare pe canalul Sulina", a adăugat Ciolacu, referindu-se la principala rută fluvială de mare adâncime a României prin Delta Dunării, menţionează FT.

Problema deficitului bugetar

Premierul Marcel Ciolacu a declarat pentru FT că deficitul bugetar, care a fost de 6,2% din produsul intern brut al ţării anul trecut, va scădea cu siguranţă în 2023, dar nu s-a angajat la o cifră specifică. „Acum trei ani aveam o situaţie economică foarte diferită faţă de cea de acum", a spus Ciolacu.

„România este acum stabilă, având a doua rată de creştere în Europa, care vine din investiţiile străine directe. Dar bugetul a trebuit să fie reorganizat pentru a ajuta Ucraina, în special în ceea ce priveşte transporturile de cereale", a explicat el, referindu-se la coridorul de export pe care România l-a menţinut pentru Ucraina pentru a înlocui transporturile de cereale pe Marea Neagră.

„Acestea au fost cheltuieli neprevăzute. Avem nevoie de o excepţie de la regulile fiscale", a declarat premierul Ciolacu, adăugând că „în niciun caz” UE nu va penaliza România pentru depăşire.

Războiul Rusiei din Ucraina a prezentat, de asemenea, riscuri de securitate pentru aliatul apropiat al României, Republica Moldova, a cărei cerere de aderare la UE Bucureștiul o susține din toată inima, a spus Ciolacu. „Moldova este de departe cel mai vulnerabil stat din Europa”.

Mai mulți miniștri la Bruxelles

Întrevederi cu repreznetanți ai Comisiei Europene ar urma să aibă mai mulți miniștri din Cabinetul Ciolacu. Prima care va merge la discuții este ministra Muncii, Simona Bucura-Oprescu, aceasta fiind responsabilă mai ales de problematica pensiilor speciale, un jalon pe care România trebuie să-l închidă cât mai repede.

Pe tema măsurilor fiscale va discuta ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, până în luna iunie fiind responsabil de portofoliul proiectelor europene. Nu în ultimul rând, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, va discuta despre renegocierea PNRR, adică inclusiv integrarea RepowerEU.