Premierul Marcel Ciolacu a anunţat că a discutat telefonic, miercuri, cu primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, cu privire la starea reţelei de termoficare din Bucureşti, urmând ca în perioada ce vine să aibă loc mai multe întâlniri, inclusiv cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

"Apropo de reparaţii, vedem cu toţii că în Bucureşti e o situaţie gravă cu reţeaua de termoficare, jumătate din oraş nu are apă caldă. Astăzi, de dimineaţă, am vorbit cu domnul primar general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi am convenit ca, împreună cu ministrul Energiei, în perioada următoare, să avem întâlniri şi să găsim soluţiile cele mai bune pentru a debloca acest lucru", a declarat premierul României.

Acesta a mai susținut că, atunci când vine vorba de viețile oamenilor "trebuie să colaborăm şi nu contează culoarea politică".

"Plasarea răspunderii de la unul la altul nu cred că este o soluţie", a mai spus premierul.

Declarații vin după ce, marți, o treime din imobilele din Capitală nu aveau apă caldă (2.996, din totalul de 9.283 imobile), iar în cazul a 1.542 de imobile funcționarea serviciului de furnizare a apei calde era deficitară.

Electrocentrale București SA (ELCEN) a transmis ulterior oprirea forțată a CET Progresu este o consecință a incapacității tehnice a Termoenergetica de a asigura parametrii minimi necesari functionarii corespunzătoare a centralei termoelectrice Progresu.