Ciolacu compară membrii Opoziției cu Mirel din Turnu Magurele. Replica șefului USR

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că nu face nicio diferenţă între membrii Opoziției, pe care i-a comparat cu “Mirel din Turnu Măgurele”, un personaj dintr-un cântec, care doar critică.

„Cine sa ma bata? Ati vazut in ultimul timp de la Simion vreo solutie? A venit sa aiba un dialog coerent despre economie? Nu sunt toate perfecte, dar cu stabilitate am reusit investitii directe de 20 miliarde, am reusit prin negocieri sa avem o voce mai puternica in exterior, influentam decizii europene. Eu nu fac diferenta intre Simion, Drula, Barna, Ciolos, ce au lasat in tara asta? Un miliard la vaccinuri, spitale in flacari, 0 fonduri europene, 0 autostrazi, mergea cu ranga sa distruga nu stiu ce chioscuri! Ii compar cu Mirel din Turnu Magurele, cam asta e stilul, se pricep la toate, le stiu pe toate, dar nu vin cu nicio solutie. Cand au avut o decizie, cand au fost in actul guvernamental, nu s-a intamplat nimic. Imi vine Rosia Montana ca lui Ciolos i-a venit sa intram in Unesco, pentru ca asa s-a nascut un partid politic. Ne-a venit factura la partidul politic de o sa ne doara capul pe toti”, a susținut Marcel Ciolacu la România TV.

În replică liderul Opoziției, Cătălin Drulă a transmis într-un mesaj pe Facebook că „Marcel de la Buzău încearcă și o glumă de maidan și mă face Mirel din Turnu Măgurele. Tocmai el, președintele PSD care scuză hărțuitorii sexuali din partid, punând vina pe victimele lor că răspund noaptea la telefon”.

„Dar la ce se pricepe Marcel? Tocmai ne-a dat cea mai mare inflație din Europa de departe pe luna ianuarie. (…) Cam pe aici suntem, Marcele, dar e ok, în câteva luni o să mergi și tu după Adrian Năstase. Cam așa fac românii cu pesediștii cu cap umflat în marii ani electorali. După 20 de ani, se va repeta istoria.”, a mai transmis Drulă