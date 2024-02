Ciolacu, apel pentru combaterea extremismului: nu vreau ca România să fie un vasal al Federației Ruse

Premierul Marcel Ciolacu, a declarat, marți, la evenimentul ”Living better with Europe”, organizat de PSD la Palatul Parlamentului, că țara trebuie apărată de extremism, menționând că nu vrea ca „România să fie un vasal al Federației Ruse”.

„Avem astăzi biroul Grupului Social Democrat din Parlamentul European la București. Este o bună ocazie să discutăm despre modul în care Uniunea Europeană poate să contribuie la dezvoltarea României, a țărilor noastre le care le reprezentăm. Aș vrea, până să vorbesc de creșterea nivelului de trai, despre economie, lucrurile care sunt, din punctul meu de vedere, priorități ale cetățenilor pe care îi reprezentăm. Aș vrea să-mi amintesc, să-mi reamintesc, împreună cu colegii mei, împreună cu Victor, împreună cu Mihai, Dan, momentele când am preluat Partidul Social Democrat ca și președinte și când aproape nu mai făceam parte din familia social-democrată și cu adevărat primul om care a avut încredere în noi, primul om care ne-a ajutat să ne reconectăm la familia social-democrată europeană, ai fost tu, Iratxe, şi îţi mulțumesc mult, și în numele meu și al colegilor mei, pentru ceea ce ai făcut. Faptul că pe urmă, împreună, am devenit o echipă mai puternică, corectă și sinceră, care am apărat împreună toate valorile europene, valorile social-democrate au confirmat faptul că a meritat acest efort. Şi sunt ferm convins, mai ales în acest context, din punctul meu de vedere şi nu numai, complicat, după o pandemie, după o criză energetică, după un război şi o criză de securitate în Europa într-un an în care nimeni n-ar fi crezut acest lucru, după un conflict major în Orientul Mijlociu şi cu o factură de plată, în primul şi în primul rând plătită de ţările europene şi de economia europeană”, a declarat Marcel Ciolacu la evenimentul ”Living better with Europe”, organizat de PSD la Palatul Parlamentului.

Liderul PSD a subliniat că nu vrea ca „România să fie un vasal al Federației Ruse”.

"Eu vreau să trăiesc într-o Românie liberă, vreau să trăiesc într-o Europă liberă. Eu nu vreau ca contracandidaţii noştri să moară subit prin puşcării sau otrăviţi. Eu cred că nu vreau ca România să fie un vasal al Federaţiei Ruse", a afirmat premierul, cu referire la acuzațiile care i se aduc conducerii de la Moscova cu privire la moartea liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi.

„De aceea alegerile de pe 9 iunie din întreaga Europă sunt foarte importante. Comunicarea dintre familiile europene importante care apără democrația este un lucru foarte important. Cred în valorile social democrate și încerc cu echipa guvernamentală să le punem în aplicare la nivelul României încerc cu echipa de europarlamentari să ne impunem mai ales în ceea ce privește specificul României”, a susținut prim-ministrul.

Marcel Ciolacu a afirmat, în legătură cu protestele agricultorilor și transportatorilor, cu care s-au confruntat mai multe state europene, că „toate aceste lucruri sunt provocări, sunt consecințe a acestor crize suprapuse”, adăugând că „prioritatea noastră este să discutăm și să găsim cele mai bune soluții în primul și în primul rând de a apăra economia Europeană și economiile noastre naționale”.

Premierul a menționat că dialogul cu alte formațiuni anti-extremism este important la nivel european, dar și la nivel național.

„Nu cred în Europa în acest moment un partid va putea singur să facă 50%, cred că dialogul va fi esențial după de data de 9 iunie la nivel European. La noi în țară sunt discuții multe fiindcă știți foarte bine că avem o coaliție făcută între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. Prioritatea noastră indiferent din ce partid facem parte este să apărăm România de extremism, este să reamintim românilor că România a beneficiat de 266 de miliarde de lei din fonduri europene. România nu s-ar fi putut dezvolta și nu s-ar putea dezvolta fără banii europeni”, a precizat Ciolacu, adăugând că „românii nu pot să fie liberi și să se simtă în siguranță decât în cadrul Uniunii Europene”

Prim-ministrul a atribuit PSD aderarea la Schengen cu frontierele aeriene și maritime, menționând că este „convins” că până la sfârșitului lui 2024 vom adera și terestru.

De când vor putea românii din Spania obține dubla cetățenie

Premierul a menționat că în următoarele luni va semna cu omologul său spaniol proiectul privind acordarea dublei cetățenii pentru cetățenii români stabiliții în Spania.

„Am fi al doilea stat după Franța în care românii din diaspora ar putea avea dublă cetățenie și nu ar fi nevoiţi să renunțe la cetățenia română ca să obțină cetățenia spaniolă, mai ales că ținem cont și de proporțiile diasporei din Spania, care depășește 800.000 de oameni. Ca şi de această dată, ca și în cazul Schengen, iarăși vom fi mulți părinți care vom declara copilul la maternitate”, a spus Ciolacu, afirmând că „nu îl deranjează acest lucru, că este o reușită a tuturor românilor, dar să nu uităm că un prim-ministru social-democrat, în persoana lui Pedro Sánchez, ne-a ajutat”, a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a lăudat totodată demersurile europene ale conducerii Republicii Moldova afirmând că este „unul dintre susținătorii președintei Maia Sandu”, subliniind ajutorul României și adăugând că la Chișinău este „nevoie de un partid social-democrat de stânga puternic”.

Cu privire la anul electoral 2024, premierul a mai spus că alegerile vor fi despre „apărarea valorilor statului de drept”, dar „în primul rând vor fi despre economie”, precizând că spre deosebire de alte state europene România a reușit să evite o recesiune „printr-o stabilitate politică”, menționând și că „suntem al doilea stat european la absorbția fostului exercițiu financiar”.

„Europa are nevoie în principal de social-democrație. Toate provocările, toate urgențele cetățenilor pe care îi reprezentăm, toate au rădăcini social-democrate. De aceea, sunt ferm convins, cum și România are nevoie de un președinte social-democrat după 20 de ani, și Europa are nevoie de un președinte al Comisiei Europene social-democrat”, a conchis Marcel Ciolacu.