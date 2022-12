Ciolacu, alături de românii din Coreea de Sud: O comunitate care reușește să atragă studenții sud-coreeni

Liderul PSD s-a întâlnit astăzi, la Seul, cu o parte din comunitatea românească din Republica Coreea. Ciolacu, alături de o premierul României și o delegație de deputați și miniștri, se află zilele acestea într-o vizită oficială în Republica Coreea.

„Ceva mai devreme, ne-am întâlnit la ambasada noastră din Seul cu o parte a comunității românești din Coreea de Sud: mică, dar inimoasă și plină de povești frumoase. Cum este povestea tinerei românce care, de una singură, a convins gigantul Samsung C&T să se implice într-un proiect ambițios în IT. Sau a doamnei profesoare care, după 10 ani de predat la universitate în Coreea, când se pregătea să abandoneze munca, l-a cunoscut aici pe cel care i-a devenit soț... Și multe altele”, a declarat liderul PSD, pe Facebook.

Marcel Ciolacu a discutat cu românii din Seul, ocazie cu care le-a aflat poveștile de viață și cum au reușit să se obișnuiască cu obiceiurile total diferite din Republica Coreea. Mai mult decât atât, oficialul a fost primit și cu mâncare tradițională, cum ar fi sarmalele și cozonacul.

„O comunitate energică și ambițioasă care reușește să atragă alături chiar studenți sud-coreeni care se simt pe jumătate români! Ambasadorul Cezar Manole Armeanu ni l-a prezentat drept “Ioan” pe tânărul care ne-a cântat la nai câteva acorduri de suflet din Gheorghe Zamfir...Le-am ascultat cu drag poveștile, am râs și am fost emoționat, apoi am degustat sarmale și cozonac, atât de gustoase încât am îmbrățișat-o pe doamna Daniela, cea care ne-a făcut surpriza de a ne simți ca acasă, înainte de sărbători”, susține acesta.

Liderul PSD susține că în urma întâlnirii a „realizat din nou ce forță uriașă stă în românii noștri care trăiesc pretutindeni în lume” și le-a mulțumit acestora „pentru sinceritatea și energia pozitivă cu care ne-au primit”.

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă se află zilele acestea într-o vizită oficială în Republica Coreea. Cei doi sunt însoțiți de o delegație din Camera Deputaților, dar și de Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, Ligia Deca, ministrul Educaţiei, Sebastian Burduja, ministrul Digitalizării, Florin Spătaru, ministru Economiei, Virgil Popescu, Ministrul Energiei, Cosmin Ghiţă, directorul Nuclearelectrica.

În cadrul vizitei cei doi vor avea mai multe întâlniri cu președintele Adunării Naționale a Republicii Coreea, Kim Jin-pyo, cu prim-ministrul Han Duck-soo, primarul orașului Busan Park Heong-joon, președintele Autorității portului Busan - domnul Kang Joon-suk și CEO-ul Samsung C&T, domnul Se-Chul Oh.