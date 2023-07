Ce spune Ciolacu despre numirea noului șef al SRI

Prim-ministrul României a declarat miercuri că Serviciul Român de Informaţii nu se va implica în viaţa politică din România, precizând că decizia privind păstrarea lui Răzvan Ionescu drept interimar va fi luată de CSAT.

Liderul de la Palatul Victoria a fost întrebat într-o conferinţă de presă la sediul Ambasadei României de la Berlin, în cadrul vizitei de lucru de două zile pe care o efectuează în Republica Federală Germania, dacă Eduard Hellvig va intra în politică după demisia de la şefia SRI. „Cred că domnul Hellvig este cel mai în măsură să vă răspundă”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Cu privire la momentul când vor începe „negocierile” pentru numirea unui nou şef al Serviciului Român de Informaţii, premierul a precizat: „Momentan a făcut, (nr. - din ce) am înţeles, preşedintele României a informat Parlamentul. Aşa e procedura constituţională”. Numirea unui director al SRI sau SIE are loc în plenul comun al Camerei și Senatului, după ce e înaintată propunerea de președintele României.

Un interimat mai lung sau șefie plină

Despre ipoteza în care prim-adjunctul SRI, generalul Răzvan Ionescu, ar trebuie să rămână la şefia Serviciului până la alegerile din 2024, Ciolacu a spus: „E o hotărâre care se va lua în primul rând în CSAT, nu este prima oară când se întâmplă acest lucru".

În context, prim-ministrul a subliniat că nu crede că SRI se va implica în vreun fel în viaţa politică din România, fiind întrebat, în perspectiva alegerilor de anul viitor, cum este mai sănătos pentru democraţia din România: ca la conducerea SRI să se afle un general sau un civil.

„Nu cred că Serviciul Român de Informaţii, mai ales după transformările din ultimii ani, se va implica în vreun fel în viaţa politică din România”, a conchis Marcel Ciolacu.

Mandat de 8 ani

Hellvig și-a dat demisia din fruntea instituției luni, fiind anunțată într-o conferință de presă. „Este momentul să constat că obiectivele pe care mi le-am propus au fost îndeplinite. Prin urmare pot să închei etapa de viață pe care am parcurs-o în fruntea SRI. Am discutat deschis acest lucru cu președintele. Este o cutumă greșită la noi că cei care dețin funcții de putere să nu plece dion ele decât în ultima clipă. Cred că e nevoie de un asemenea pas. E un gest de sănătate democratică. Este sănătos pentru democrație, pentru echilibrul puterilor în stat ca un director de serviciu să aibă un mandat limitat în timp. Funcția de director oferă acces la un volum semnificativ de informații sensibile. Închei această etapă cu satisfacția că am făcut lucruri bune pentru cetățeni, pentru România și pentru SRI. Am promovat o nouă generație în funcțiile de conducere. Starea serviciului e acum semnificativ mai bună decât în urmă cu 8 – 9 ani. Îmi exprim aprecierea față de profesioniștii din SRI”, a precizat Eduard Hellvig.

Fostul director al SRI a mai afirmat că este un susţinător deschis al valorilor de securitate naţională şi al profesioniştilor oneşti din domeniul informaţiilor. „Și cred că viitorul SRI va fi unul bun pentru România dacă instituția se ferește de greșelile și abuzurile trecutului, dacă își menține parcursul democratic și de profesionializare care i-au adus în prezent admirația și respectul partenerilor săi din țară, din UE și din NATO. Îmi amintesc acum de ceea ce spunea un important lider politic european al secolului XX - «Singurul ghid al unui om este conștiința sa. Singurul scut al memoriei sale este verticalitatea și sinceritatea acțiunilor sale. Este foarte imprudent să mergi prin viață fără acest scut, pentru că suntem atât de des luați în derâdere de eșecurile speranțelor noastre și de nerealizarea planurilor noastre. Purtând acest scut, vom fi mereu în rândul celor onorabili»”, a mai precizat Eduard Hellvig.