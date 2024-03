Ce spune Cătălin Cîrstoiu despre averea pe care a strâns-o

Candidatul Coaliției PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, se declară optimist că va câștiga lupta pentru Capitală. Medicul a susținut, în contextul unei investigații de presă cu privire la averea sa neștiută, că el și soția sau au muncit din greu în ultimele două decenii și nu a luat mită niciodată.

„Eu de mai bine de 20 ani, împreună cu soția mea am muncit de ne-au sărit capacele pe românește, ca să ne construim o reputație, să ne construim un renume profesional și să facem bine. Dacă astăzi sunt unii interesați ca să transforme munca unor oameni într-un subiect de dezbatere publică, e treaba lor, eu nu am încălcat nicio lege și până la urmă hai să ne lămurim. Ce e bine? E bine să fii fără un ban în buzunar și să te duci într-o funcție publică pentru alte interese sau e bine să te duci că ești convins că poți să faci ceva în plus necontând acest aspect. Și mai vreau să lămurim un lucru. În declarația mea de avere sunt trecute toate activele pe care le dețin la societățile comerciale la care sunt acționar și asta e singura informație care se trece în declarația de avere. Persoanele juridice dețin patrimoniu, am plătit taxe am plătit impozite, tot ce-am dobândit am dobândit prin muncă, nu am nimic de ascuns. Ce ați fi vrut, să merg cu trotineta sau să merg cu o bicicletă sau să merg cu mașină mai ieftină și să ascund mașina în garaj? Sunt om cinstit, nu am de gând să ascund cine sunt sau ce fac. Sunt bani munciți din conturile personale” a spus candidatul comun al coaliției de guvernare pentru Primăria Generală a Capitalei, aflat în vizită la Târgul de Agricultură desfășurat vineri în curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Managerul Spitalului Universitar de Urgență București, medicul Cătălin Cîrstoiu, a afirmat că nu a luat niciodată mită.

„Mită n-am luat niciodată. Să coborâți totul într-un derizoriu. Eu am salvat oameni. Sunt oameni care i-m operat de cancere osoase și am făcut- o cum am știut mai bine, asta e meseria mea și am operat mulți și din colegii dvs. care au avut această problemă Atunci aveați o altă abordare. E un subiect pe care vreau să-l lămurim definitiv pentru că din punctul meu de vedere nu am nimic de ascuns”, a mai susținut Cîrstoiu, întrebat dacă a luat vreodată mită.

Candidatul coaliției la PMB a mai spus că în declarația sa de avere sunt 3 firme, iar la întrebarea de unde a avut bani pentru achiziții el a răspuns „din conturile mele și ale soției mele”.

Cîrstoiu: Nu mă retrag din nici o cursă

Candidatul PSD-PNL a afirmat că nu are de gând să se retragă din cursa electorală pentru Primăria Capitalei.

„Nu mă retrag din nici o cursă și vreau să spun acelor grupuri de interese real care alimentează public o astfel de informație, să-și vadă de treaba lor. Eu înțeleg că le e teamă, dar eu nu am să fac treaba aceasta. Eu sunt într-o cursă și merg până la capăt. Nu mi-am abandonat niciodată lupta cu viața unui om, acum e o luptă pentru sănătatea orașului, sunt candidatul PSD-PNL și așa vom merge. Și cu asta vreau să închidem acest subiect”, a spus Cîrstoiu, după ce a fost întrebat dacă este adevărat că vrea să abandoneze cursa electorală.

Cu privire la programul său electoral Cîrstoiu a susținut că acesta are 10 domenii de activitate majore pentru Capitală, structurate în funcție de preferințele bucureștenilor.

„Lansarea oficială a candidaturii, e o întrebare bună. Este un program pentru București, făcut în baza opiniilor pe care le am de la oamenii care sunt experți în domeniilor de activitate. În egală măsură avem programelor celor două partide, sunt 10 domenii de activitate majore pentru Capitală, care sunt structurate în funcție de preferințele cetățenilor. Vom face niște mese rotunde cu echipele de experți pe fiecare domeniu, pentru că vrem să facem o lansare în dezbatere publică în care partenerul nostru va fi media, în așa fel încât să validăm dacă opinia noastră este corectă pentru Capitală. După ce vom termina aceste mese rotunde vom face lansarea proiectului pentru București. Nu vrem să venim cu minciuni. Vrem să venim cu lucruri corecte și cu lucruri etapizate pe fiecare moment de execuție, pe fiecare etapă din proiect, astfel încât cetățenii să știe”, a spus Cîrstoiu.

Citește și: Ce averi au candidații la Primăria Capitalei

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei a afirmat că el are altă strategie față de actualul edil. „Nicușor Dan spunea a doua zi după ce merg la Primărie o să avem apă caldă. N-a fost așa. Eu n-am să spun asta, am să spun cum vom face să avem apă caldă”, a afirmat Cîrstoiu.

Întrebat cum are de gând să-i învingă pe contracandidați având în vedere că nu mai are mult timp la dispoziție până la alegerile locale din 9 iunie, candidatul coaliției PSD-PNL la Primăria Capitalei a susținut că el își „transmite mesajul către cetățeni”. „Eu nu o văd ca pe un război, ca pe o luptă, nu mă războiesc cu cetățenii, nu mă lupt cu cetățenii. Din punctul meu de vedere eu îmi transmit mesajul meu, al unui om care chiar vreau să schimb ceva în Capitală”, a adăugat Cîrstoiu.

Întrebat dacă își propune să câștige alegerile, fiind acum pe locul 3 în preferințele bucureștenilor, Cîrstoiu a răspuns: „pe 9 iunie mă veți felicita”.

Declarațiile cu privire la averea sa vin în contextul unei investigații HotNews.ro care a precizat că potrivit unor documente oficiale descoperite, în afară de proprietățile declarate ca manager al Spitalului Universitar București, Cătălin Cîrstoiu folosește, inclusiv în campania electorală unde participă alături de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, proprietăți deținute de firmele sale și ale soției. Grupul de firme se numește Anemona. „E o metodă utilizată de mulți politicieni pentru a nu încărca declarațiile de avere”, a explicat pentru HotNews.ro una dintre sursele care ne-au dezvăluit situația lui Cîrstoiu.

De altfel, președintele PNL, Nicolae Ciucă, a explicat de ce liberalii și social-democrații au ales varianta Cătălin Cîrstoiu pentru Primăria Capitalei, subliniind faptul că mizează pe un om care poate să se ocupe de problemele bucureștenilor, neinteresat de „afaceri” și de apariția la TV.

„Am considerat că e oportun și necesar să venim cu un proiect comun, cu un candidat comun. Iar acel candidat e domnul doctor Cătălin Cîrstoiu (...) Nu am venit cu un om politic pentru că am venit cu un om care nu a făcut nimic în viatț dumnealui decât să slujească oamenii, de dimineața până seara”, a completat președintele PNL.

„Am venit cu un om care nu e interesat de afaceri, de scena și show-ul și dezbaterile la TV este interesat să facă lucruri, este interesat ca împreună cu echipa dumnealui. Nu vorbim de un om, un candidat, discutăm de un proiect, de o echipa care vine cu adevărat sa se ocupe de problemele Bucureștiului si cetățenilor. Domnul doctor Cîrstoiu este un medic recunoscut, decan la facultatea de medicină, este managerul spitalaului universitar, are în subordine 3500 de oameni, tratează anual aproximativ o jumatate de milion de pacienți”, a mai afirmat liderul PNL.