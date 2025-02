Ce șanse sunt ca Guvernul Ciolacu 2 să fie dat jos. „În acel moment, România este în pragul falimentului”| ANALIZǍ

Demisia lui Klaus Iohannis pe fondul intenției de suspendare a partidelor din Opoziție este urmată de un avânt al formațiunilor politice naționaliste, AUR anunțând depunerea unei moțiuni de cenzură. O demitere a Executivului în momentul de față ar crea haos în România, spune politologul Cristian Pîrvulescu.

George Simion, președintele AUR, a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură în Parlament, săptămâna viitoare. Șansele unui vot de trecere în Legislativ sunt mici în momentul de față, însă în cazul unei susțineri din partea întregii Opoziții, numărul de voturi ar ajunge destul de aproape de limita necesară.

„Avem acum, împreună cu SOS și POT, numărul de semnături necesare pentru a iniția o moțiune de cenzură și este vorba de un exercițiu democratic pe care opoziția poate să îl facă chiar dacă bănuiește că nu există foarte mari șanse teoretic. Practic, pot exista șanse, cum a fost și acum la inițierea procedurii de suspendare a președintelui, când o parte din parlamentarii Puterii, cei de la PSD, avea o intenție clară pentru a vota pentru inițierea suspendării, deci împreună cu Opoziția, fără a ieși din rândurile partidului din care fac parte. Și poate fi o situație asemănătoare”, a explicat Alin Colega, vicelider al deputaților AUR, pentru „Adevărul”.

Posibila colaborare a USR

Calcule AUR includ și USR, partid care a participat la demararea procedurii de suspendare a lui Klaus Iohannis, înainte de demisia acestuia. De altfel, Ionuț Moşteanu, liderul deputaților USR, a afirmat cǎ nu exclude susținerea unei moțiuni de cenzură, cu condiția perspectivei unei guvernări pro-democratice, „responsabile”, abordare nuanțată ulterior de președinta partidului, Elena Lasconi. „Ai şi demisia preşedintelui, trimiţi şi Guvernul acasă, practic duci ţara în haos”, a punctat șefa USR, într-o emisiune la Digi24. Partidul va decide săptămâna viitoare dacǎ susține inițiativa AUR.

Care sunt consecințele dărâmării Guvernului

Politologul Cristian Pîrvulescu a explicat pentru „Adevărul” că o demitere a Guvernului în momentul de față, după demisia președintelui, ar avea consecințe atât economice, cât și politice, punctând că deja aliații nu mai dau informații țării, pentru că „România este nesigură” și suntem considerați „nefiabili”. Astfel, o demitere a executivului acum ar duce la o marginalizare a României pe plan internațional.

„În momentul în care cade Guvernul este haos în România, nu mai are cum să reziste. Deja ne împrumutăm la dobânzi mai mari decât Albania. (...) În acel moment, România este în pragul falimentului. E ceea ce extrema dreaptă și USR par să își dorească. (...) USR cred că nu realizează ce se întâmplă. Instabilitate politică, instabilitate instituțională, criză, totul în favoarea extremei drepte, în favoarea dușmanilor României. Asta înseamnă că, în câteva luni de zile, tot succesul economic al României din ultimii zece ani se va prăbuși. Consecințele ar fi economice și politice”, a punctat politologul.

Potrivit lui Pîrvulescu, într-un astfel de deznodământ, partidele extremiste „vor încerca să formeze Guvernul, rupând partidele existențe, pentru că ăsta este rolul acestor manifestații".

"Să rupă partidele, să ia extrema dreaptă din PSD și din PNL și să o ducă spre AUR. Asta este ceea ce încearcă acum, să preia oameni de acolo, așa cum se întâmpla înainte cu PSD. PSD este într-o situație delicată, iar ei vor încerca să obțină demisia lui Ciolacu, Dar în acest moment, orice cădere a Guvernului este un semn grav de instabilitate, Bolojan nu va putea să convingă pe nimeni, un președinte interimar nu este un președinte ales, are puterile reduse. Ca urmare, nu va putea să gestioneze o situație de criză și nu are experiență, nu are experiența politicii bucureștene”, spune analistul.

„E o strategie a haosului, care să creeze teamă, frică, bazându-se pe faptul că vom avea un președinte interimar care nu va putea să reacționeze (...) Moțiunea nu este menită să ducă la demiterea Guvernului, ci să știrbească din autoritatea Guvernului”, a mai explicat politologul, susținând că partidele guvernarii au contribuit la această strategie „în mod iresponsabil”, în contextul susținerii cererii de demisie a președintelui.

În același timp, politologul a subliniat că tema demisiei președintelui Iohannis a fost impusă de Kelemen Hunor și de UDMR în dezbaterea publică, la fel ca susținerea lui Crin Antonescu drept candidat comun al coaliției.

„Probabil USR nu va intra în această aventură. Probabil, pentru că USR are niște tendințe anti-sistem care au devenit foarte periculoase și nu văd logică de separație. Altfel spus, lupta împotriva corupției se face cu dușmanii democrației, cred ei, aruncând în aer instituțiile. Lupta lor împotriva corupției a devenit o luptă împotriva instituțiilor statului”, a mai spus politologul, subliniind că deja „schimbarea președintelui este o dovadă de instabilitate”.

Un președinte interimar, rol care va fi îndeplinit de Ilie Bolojan, nu poate dizolva Parlamentul, nu poate adresa mesaje Legislativului, nu poate numi un guvern și nici nu poate convoca referendum. În același timp, Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.

Cum arată calculele din Parlament

AUR, POT și SOS au în Camera Deputaților 111 membri, iar în Senat 45 de membri, adică ar dispune împreună de 156 de voturi. Numărul voturilor ar crește considerabil în cazul susținerii afiliaților și USR, ajungând la 222 de voturi.

În total, Senatul are 133 de membri după demisia lui Nicolae Ciucă. În locul său va veni următorul candidat clasat pe lista din Dolj. Camera Deputaților are 330 de membri, adică în total sunt 464 de parlamentari, iar pentru a trece moțiunea este nevoie de 232 de voturi.

În cazul în care moțiunea de cenzurǎ nu ar trece acum, cifrele Opoziției arată oricum că majoritatea coaliției de guvernare este foarte fragilă, astfel că pe viitor va reprezenta o amenințare.