Ce a făcut Crin Antonescu în ultimii zece ani. „Am trăit financiar din veniturile soției mele și din economiile mele destul de firave”

Crin Antonescu, candidatul Coaliției a declarat că a decis să candideze deoarece a văzut situația din țară și riscurile la care România este expusă. De asemenea, a explicat cu ce s-a ocupat în ultimii zece ani.

Întrebat cu ce s-a ocupat în ultimii zece ani, Crin Antonescu a explicat că a a fost neangajat în marea parte a perioadei.

„Nu am fost angajat în acești ultimi opt ani, am trăit financiar din veniturile soției mele și din economiile mele destul de firave. Nu-mi amintesc să fi cerut cuiva vreun leu, nu am solicitat din partea statului român sau a unor instituții vreun leu sau euro și cred că e opțiunea mea de care nu am de ce să mă feresc”, a spus el pentru Antena 3.

Despre cum îi va convinge pe alegătorii să voteze, el a spus că se va adresa întregului popor, chiar dacă se identifică ca liberal și om de dreapta.

„Eu nu gândesc o campanie pentru cei din PSD sau pentru cei din PNL sau pentru cei din UDMR. Eu gândesc o campanie din partea cuiva care va spune ce crede că trebuie să facă președintele României și crede că poate face cu adevărat tuturor cetățenilor români. Eu mă voi adresa tuturor cu un mesaj pe care sper să-l aleagă cât mai mulți oameni. Faptul că eu sunt liberal, și dacă socotesc că e normal să demisionez din PNL, voi rămâne un liberal și un om de dreapta. Nu cred că în postura de președinte al României ceva din convingerile mele liberale mă fac să fiu neinteresant pentru un alegător social-democrat”, a mai declarat Antonescu.

La începutul intervenției, fostul președinte PNL a declarat că nu se aștepta să reintre în politică, însă situația actuală l-a determinat să ia această decizie.

„Mi se pare că trebuie să fac acest pas sau că nu am de ales. E o alegere de conștiință. Nu credeam că voi reveni vreodată în politică, pentru că nu credeam că în România se va întâmpla ceva atât de dramatic încât să mai fie nevoie de mine. Nu mi-am dorit acest lucru, îmi pare rău că s-a întâmplat, aș fi fost bucuros să pot recomanda o altă soluție, a trebuit să cad de acord cu colegii care mi-au făcut această propunere, că trebuie să încercăm, nu putem să dăm înapoi”, a declarat candidatul la prezidențiale.