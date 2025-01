Câte ore muncesc de fapt angajații din Senat și Camera Deputaților

Anunțul concedierilor din Parlament a căzut ca un trăsnet asupra angajaților, aceștia amenințând că vor ataca în instanță măsura pe care o consideră abuzivă. Niciunul dintre ei nu a recunoscut însă cât de puține ore muncește pe săptămână.

Adriana Săftoiu, fost deputat PNL, susținea după primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut că programul de lucru al parlamentarilor români este extrem de scurt, fiind înregistrate foarte puține ore de muncă, maximum 10 ore pe săptămână. Același program îl au și angajații din parlament. De altfel, Ilie Bolojan a vorbit astăzi despre asta. „Am constatat de asemenea că prezența fizică lasă de dorit. Trebuie să avem un personal corect dimensionat și profesionist pentru a nu risipi banul public. Iar Senatul să fie un exemplu, pentru că nu putem cere altora să nu risipească banul public”, spune șeful Senatului.

Ce a mărturisit Adriana Săftoiu: „Cum se lucrează în Parlament și câți bani se câștigă. Se lucrează maximum 10 ore pe săptâmână. Luni, de la 16-18. Marți, comisii care pot dura maxim 4 ore. Miercuri, de la 10-12, apoi vot final, incă o oră. Cei mai multi vin la votul final că e cu cartelă si se vede. Cu excepții, mai adăugăm 2 ore, pe la niste comisiii. Am încercat in mandatul din 2016-2020 să determin schimbarea unui asa rusinos program. Pentru acest timp petrecut real, indemnizația plus suma forfetară poate ajunge la 4.000 de euro. Pentru așa grea muncă.

Parlamentul pare cea mai inutilă și cea mai sugătoare de bani din tot ce avem. PSD, PNL, USR, AUR s-au complăcut in acest miraj al timpului pierdut pe bani grei. Plus bani de la buget pe care îi iau de la stat, ca partide parlamentare.

Și dacă îmi spuneți „munca în teritoriu”, e și mai rușinos. Pentru că în teritoriu vă ocupați de șmenuri.

Mie mi-e jenă că trebuie să votăm cam aceiași oameni la Parlament. Lozinci de la toți. Cu aceeași gândire si interes. Să fim parlamentari, asta contează.

Unul nu a venit - PSD, PNL, USR, AUR - să propună să nu mai primească milioane de la buget pe care le dau la propagandă. Toți își primesc milioanele de la buget si apoi se plâng că vai ce greu e. Si vă mirați că CG are adepți? E vina voastră, nu a trolilor si a boților”, scria atunci Săftoiu pe pagina sa de Facebook.

Ilie Bolojan a anunțat reducerea schemei de personal

Ilie Bolojan a anunțat reducerea schemei de personal din Senat de la 796 de posturi la 618 posturi, deoarece actuala organigramă „nu mai asigură funcţiile necesare desfăşurării unei activităti parlamentare eficiente”.

Concedierile anunțate deja pentru Senat, care au stârnit ample proteste, vor continua și la Camera Deputaților: peste 200 de persoane vor fi date afară. Cifrele au fost confirmate de șeful Camerei Deputaților, care a explicat pentru „Adevărul” că selecția va fi realizată prin concurs.

Cât privește salariile pe care le încasează lunar angajații din Parlament, plus sporurile de „condiții vătămătoare” care ajung la maximum 1.500 de lei, acestea pot fi consultate AICI